'Хоч в Антарктиді': Зеленський готовий зустрітися з Путіним, - Мельник

Мельник заявив, що Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним у будь-якій точці світу, навіть в Антарктиді, однак Москва для переговорів неприйнятна.

Президент України Володимир Зеленський готовий провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, зокрема навіть в Антарктиді. Водночас Москва не може розраховувати на переговори в Росії. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

За словами Мельника, тристоронні переговори в Абу-Дабі можуть стати важливим кроком до врегулювання війни. Однак без саміту на найвищому рівні досягти політичного прориву навряд чи вдасться.

Дипломат наголосив, що Зеленський готовий зустрітися з російським правителем за першої нагоди.

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"Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу, якщо треба – навіть в Антарктиді, де завгодно, тільки не в Москві", – заявив постпред України при ООН.

Мельник підкреслив, що Україна залишається відданою пошуку миру, попри продовження російської агресії. Водночас він заявив, що Москва досі розраховує зламати волю українців і змусити країну капітулювати.

Прямі переговори з Путіним - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Зеленський заявив, що російські заяви про готовність провести особисті переговори між лідерами РФ та України в Москві є деструктивними.

"Ми не запрошуємо Путіна в Київ. По-перше, вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали – це деструктивно", – заявив Зеленський.

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