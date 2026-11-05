Зеленський пояснив, чому іншим країнам краще б укласти військові угоди з Україною

Президент Володимир Зеленський закликав інші країни підписувати з Києвом дронові угоди, бо Україна може виробляти в кілька разів більше БПЛА, аніж має на це фінансування. Про це глава держави заявив під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченій Україні.
"Ця війна назавжди змінила технології нападу і оборони. Це факт. І сьогодні жодна країна не може по-справжньому бути у безпеці без сильних систем дронів, дронових технологій, засобів радіоелектронної боротьби і це стосується не лише війни", - відзначив Зеленський.
Зокрема, він пояснив, що йдеться про захист державних кордонів, забезпечення безпеки морів, захисту територіальних вод і виключних економічних зон кожної країни.
Також йдеться про захист складних районів, таких як гори, ліси, і місць, які важко контролювати. Тому, відповідні технології також можуть допомогти рятувати життя під час стихійних лих.
"Дрони можуть все це робити. Вони можуть спостерігати, захищати і зупиняти злочинців або ворогів, а сучасні системи радіоелектронної боротьби не менш важливі", - додав Зеленський.
Він зазначив, що в Україні навчилися це все робити.
"Ми можемо виробляти набагато більше дронів, аніж зараз маємо на це коштів, і ми створюємо спільні виробництва з нашими партнерами", - заявив Зеленський.
Він запевнив, що Україна готова дійсно ділитися власним досвідом і власними розробленими технологічними системами.
"У нас є формат, який ми називаємо дроновими угодами. Я запрошую кожну країну, яка прагне більшої безпеки, долучитись до нас", - наголосив Зеленський.
Виробництво дронів в Україні
Як повідомляв УНІАН, Україна досягла значного прогресу у виробництві бойових дронів, здатних працювати без китайських компонентів.
Україна і США готують підписання угоди про безпілотники. Міністерство оборони США та українське оборонне відомство працювали над рамковою угодою, яка має дозволити розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на території США.