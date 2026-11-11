Зеленський пояснив, чому Україна не змогла домовитися з РФ про припинення вогню

Водночас це питання мають обговорити американські переговорники у Москві, зазначив президент.

Україна розраховує провести переговори зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом вже завтра, 12 листопада в Дубліні. Про це під час спільної пресконференції з премʼєрміністром Ірландії Міхалом Мартіном заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо почути реакцію російської сторони на ті питання, які були підняті під час засідання в Абу-Дабі. Передусім, гуманітарний трек був піднятий, і сторони обговорювали можливість обміну військових полонених. Тисяча на тисячу. Може, тисяча двісті вийде. Це було б дуже позитивно. Я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити, але все буває", - сказав він.

Також президент зазначив, що під час переговорів було порушено питання припинення вогню в Чорному морі, а також запровадження енергетичного перемирʼя.

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"Російська сторона говорить про те, що в них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але, тим не менше, ми думаємо, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підніматися. Тому я розраховую як мінімум отримати відповідь під час зустрічі в Дубліні", - додав Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі він також хоче отримати інформацію про реакцію Кремля щодо обговорених гарантій безпеки для України. Український лідер пояснив:

"Обговорюється питання можливості тристоронньої зустрічі, що для цього потрібно всім країнам, щоб вона пройшла вже на рівні лідерів і там піднімалися відповідні питання, на які мандату у переговорників немає. Це територіальні питання й інші".

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повинні відвідати Москву та провести переговори з кремлівським диктатором Путіним завтра, 12 листопада. За даними Кремля, ця зустріч має пройти в першій половині дня.

У РФ зазначили, що під час переговорів сторони порушили питання нової архітектури безпеки для Європи, в якій Москва запропонувала заключити пакт про ненапад з низкою країн-членів НАТО. Також РФ пропонувала Європі укласти договори, подібні до тих, які Москва має з Іраном, Білоруссю та Північною Кореєю.

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