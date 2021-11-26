Марафон, який анонсували за день до його початку, розпочнеться 26 листопада о 12:00.

У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться прес-марафон "30 запитань президенту України".

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Прес-марафон Зеленського: коли почнеться і де проведуть

Захід розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Зустріч з журналістами відбудеться в коворкінгу Creative States недалеко від Kyiv Food Market, де Зеленський проводив прес-марафон два роки тому.

Зеленський проводить прес-марафон: онлайн-трансляція

Захід транслюватимуть онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента. Також УНІАН вестиме текстову онлайн-трансляцію прес-марафону Зеленського.

Які теми обговорить Зеленський на прес-марафоні

Під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського будуть висвітлені такі теми:

проведення реформ в Україні;

ситуація на Сході країни й досягнення миру;

енергетична безпека та питання тарифів;

економічна стабільність;

боротьба з пандемією коронавірусу.

Хто запрошений на прес-марафон Зеленського

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі у заході запрошені журналісти з 30 ЗМІ.

Публікуємо повний перелік ЗМІ, запрошених на прес-марафон президента:

Liga.net РБК Україна 24 канал Свобода слова Савіка Шустера Українські Новини Інтерфакс-Україна Обозреватель 1+1 5 канал Reuters Deutsche Welle ДОМ УНІАН Укрінформ ТРК Україна AFP Цензор.НЕТ Bloomberg Радіо Свобода КП в Україні Українська правда Бабель СТБ Фокус Корреспондент НВ Інтер Forbes Україна ICTV LB.ua UA: Перший BBC

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2019 року в столиці в Kyiv Food Market пройшов прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня. "Марафон" тривав 14 годин.

Формат заходу передбачав, що представники медіа ставлять запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінювали один одного кожні півгодини. Вони були сформовані за списком акредитації.

Автор: Ольга Робейко