Зеленський про гарантії безпеки: Путін не готовий воювати з Україною у складі НАТО

Президент зазначив, що альтернативні гарантії безпеки, подібні до зобов'язань країн НАТО, не передбачають присутності американських військових на території України.

Членство України в НАТО стало б гарантією захисту від повторної російської агресії, адже Путін навряд чи наважиться воювати проти всіх країн Альянсу, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Я не впевнений, що Путін буде готовий воювати проти НАТО, з Україною у складі НАТО. Це точно буде йому ще більш непросто, ніж зараз, і коли це йому зрозуміло – це превентивний захист від нього. Що б хто не казав, але територія НАТО – це територія без війни, і з ким на кордонах у Росії немає проблем – так це з НАТО", - сказав Зеленський.

Глава держави відмітив, що головна перевага НАТО полягає в колективній відповідальності країн-членів за безпеку одна одної. За його словами, це зменшує ймовірність повторного нападу Росії.

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"Ти не можеш воювати проти всіх країн. Ти не можеш вбивати цих людей. Ось чому ймовірність повторення агресії зменшується. Ось чому це важливо", - зазначив президент.

Зеленський також розповів про переговори щодо гарантій безпеки для України. За його словами, Київ наполягає на механізмах захисту по типу п'ятої статті Північноатлантичного договору.

На запитання до американської сторони, чи передбачатимуть такі домовленості присутність американських військових на території України, він отримав негативну відповідь.

"Я тоді запитую: а що означає "подібні до статті 5" і що означає "подібні до НАТО"? Вони кажуть: це двосторонні гарантії безпеки. Схожі на те, що має Ізраїль. Їх мають деякі інші країни", - розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні потрібні конкретні умови майбутніх домовленостей, а не загальні формулювання про гарантії, подібні до НАТО.

"Ніхто не бачив, як працює НАТО. Лише один раз після трагедії у Сполучених Штатах у вересні 2001. Тоді ми побачили, як можуть реагувати партнери у єдності", - додав Зеленський.

НАТО та Україна - останні новини

Газета Bild писала, що одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні включає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО.

Тоді повідомлялося, що план Кремля передбачав збереження за Москвою окуповані території України та захоплення всього Донбасу, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей. Крім того, згідно з планом, Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, хоча її членство в Євросоюзі не виключається.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що вимоги Росії щодо того, щоб НАТО скоротило свою присутність у країнах, що межують з нею на сході, є перевіркою рішучості США та Європи вести переговори.

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