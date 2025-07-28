Зеленський рятує своє президентство після помилки з НАБУ і САП, - колумніст Bloomberg

Антикорупційна криза поставила під сумнів майбутнє Зеленського, зазначає політичний аналітик.

Після спроби взяти під контроль антикорупційні органи президент України Володимир Зеленський зіштовхнувся з кризою довіри. Тепер він мусить довести, що ще здатен бути лідером демократичної України, а не просто символом спротиву, пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

Зеленський, колишній актор, який перетворився на символ спротиву в стилі Черчилля, нещодавно відмовився від планів контролювати ключові антикорупційні органи держави. Хоча цей крок дозволив уникнути політичної катастрофи, його наслідки оголили глибоку кризу в українській політиці.

"Помилка Зеленського щодо боротьби з корупцією зруйнувала його героїчний імідж, збудований після 2022 року", — зазначає політичний оглядач Чемпіон.

Відео дня

Його рішення викликало не тільки хвилю протестів по всій країні, але й поставило під сумнів щирість його намірів.

Перед повномасштабною війною Зеленський мав рейтинг близько 25%. Його стрімке зростання популярності відбулося завдяки твердій реакції на російське вторгнення, харизматичному образу у хакі-футболці й легендарній фразі: "Мені потрібні боєприпаси, а не евакуація".

Проте романтичний ореол не міг тривати вічно. Спроба втрутитися в роботу НАБУ, САП і ВАКС — установ, створених після Революції Гідності — сприймається як тривожний сигнал. Особливо в контексті звинувачень у корупції, що наближаються до близьких друзів Зеленського, зокрема Олексія Чернишова та співзасновника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.

Наразі суспільство не закликає до негайної відставки президента — це могло б дестабілізувати країну у розпал війни. Російські держЗМІ "пускають слинку" на такі перспективи, пише Чемпіон. Втім, ці події виявили потребу в перезавантаженні управлінської вертикалі, включно з радниками, які фактично керують країною з 2022 року.

Оглядач пише, що настав час Зеленському не просто говорити про реформи, а показати справжню європейську демократію в дії.

"Українцям потрібно бачити, що Зеленський та його команда поділяють їхні демократичні прагнення... І в той час, коли Київ просить іноземних союзників оплатити не лише збільшення озброєння, а й допомогу у підвищенні зарплат його військовим, вони також повинні це побачити. Безсумнівної мужності та вмінь Зеленського творити історію вже недостатньо", - підсумував автор.

Закон про НАБУ і САП - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи НАБУ і САП. Це викликало критику у європейських партнерів України, а також спровокувало акції протесту в Києві та інших містах України.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт (реєстраційний номер 13533), у якому містяться норми про незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, до Верховної Ради України.

Зокрема, у документі повідомляється, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора України, Нацполіції - за методологією, погодженою зі Службою безпеки України, - не рідше ніж один раз на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників цих органів на предмет вчинення дій на користь Росії.

Засідання Верховної Ради України щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень НАБУ та САП відбудеться в четвер, 31 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: