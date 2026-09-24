Зеленський заявив про відхід від 'анкориджських домовленостей' і назвав причину

Сильна позиція ЗСУ на полі бою дає можливість не погоджуватися на "абсолютно безкомпромісні компроміси" з боку РФ, сказав президент.

Перемовний процес відійшов від "анкориджських домовленостей", а сильна позиція Збройних сил України на полі бою дає нам можливість не погоджуватися на "безкомпромісні компроміси" з боку Росії. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він зауважив, що мирний процес "складний".

"Те, що американська команда на чолі з офіційними представниками президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером приїхали до Києва, - це позитив", - зазначив глава держави, додавши, що "розблокування процесу їхнім приїздом - це вже хороший крок".

Водночас Зеленський висловив думку, що вже відбувся відхід від "анкориджських домовленостей".

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"На мій погляд, те, що є, і те, що відбулося щодо нейтральності України, щодо анкориджської домовленості "3 + 2", я думаю, що від цього всього перемовний процес відійшов", - сказав він.

За його словами, роль тут зіграла і команда США, але насамперед - сильна позиція ЗСУ на полі бою, що "дає нам можливість не погоджуватися на абсолютно безкомпромісні компроміси з боку Російської Федерації, які Україна ніколи не прийме в такому форматі".

Перемовний процес та підготовка ескалації

Як повідомлялося, за словами Зеленського, адміністрація президента США Дональда Трампа просуває три негайні кроки у межах своїх зусиль щодо деескалації війни в Україні та відновлення дипломатії з Росією. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі і тристоронню зустріч США-Україна-Росія, імовірно, в Абу-Дабі.

Водночас оглядач Foreign Affairs Андрій Колесников зауважує, що президент Росії Володимир Путін використовує результати парламентських виборів у Росії для зміцнення внутрішньої легітимності та виправдання подальшої ескалації війни проти України. Автор вважає, що після виборів Кремль може посилити як зовнішню, так і внутрішню ескалацію, яка стала для Путіна головним засобом збереження влади.

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