Зеленський зустрівся з Кушнером та Віткоффом в Ірландії після їхнього візиту до Москви

Зустріч проходить на території військової авіабази.

Ввечері 12 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ірландії з американськими переговірниками Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє телеканал FREEДОМ. Незадовго до цього зять Трампа Кушнер та його спецпосланець Віткофф відвідали Москву, де провели зустріч із російським диктатором Путіним. Окрім Зеленського, від Києва на переговорах присутній і голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Відомо, що зустріч із представниками США проходитиме на території військової авіабази Кейсмент.

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Раніше повідомлялося, що до обговорень долучаться і представники Європи.

Оновлено 23:54: За даними ЗМІ, зустріч завершилася.

Візит посланців Трампа до Москви

Зять американського президента Джаред Кушнер та його спецпосланець Стів Віткофф вирушили до Москви одразу після завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, де зустрічалися представники США, України та країни-агресорки Росії.

У столиці РФ американські переговірники зустрілися з диктатором Володимиром Путіним, де той встиг розповісти жарт про Януковича та вкотре висунув абсурдні вимоги щодо українських земель.

Крім того, він видав, що РФ не прийме присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. Ба більше, кремлівський диктатор пригрозив вважати такі війська "законними цілями". За його словами. в разі відправлення до України європейських військ війна відновиться.

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