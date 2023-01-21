Як приготувати хачапурі по-аджарськи не гірше, ніж в Грузії - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Важко знайти людину, яка хоча б раз не спробувала це відоме грузинське блюдо. Справжній рецепт хачапурі по-аджарськи допоможе відтворити цей шедевр вдома легко і швидко.

Раніше ми розповідали, як приготувати суп харчо з доступних українцям інгредієнтів.

Тісто для хачапурі по-аджарськи - що знадобиться

борошно вищого сорту - 700 гр;

молоко - 100 мл;

рослинна олія;

яйця - 1 шт;

сухі дріжджі - 1 ч. л;

цукор - 1 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

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Імеретинський сир - 500 гр або адигейський - 340 гр, або сулугуні - 160 гр;

яйця - 5 штук;

вершкове масло.

Готуємо опару: 50 мл молока змішуємо з цукром, потім висипаємо в цю суміш дріжджі і перемішуємо. Розміщуємо суміш у теплі, де вона повинна спінитися і піднятися.

Для тіста просіваємо в глибоку ємність 450 грам борошна, солимо. У центр вливаємо 300 мл води, 50 мл молока, підготовлену суміш і сире яйце. Тепер замішуємо і ретельно вимішуємо тісто.

Формуємо з нього кулю, змащуємо тісто невеликою кількістю масла, після чого накриваємо і ставимо в тепло на дві години. Після того як воно зійшло, потрібно його обм'яти і знову прибрати на півтори-дві години.

Готове тісто на око ділимо на кілька частин, в залежності від бажаного розміру готового хачапурі. З кожної частини формуємо кулю, накриваємо їх і чекаємо, поки тісто ще трохи підніметься.

Для начинки потрібно крупно натерти сир, більш м'який можна "покришити" вручну. Висипаємо сир в глибоку миску і повільно додаємо в нього теплу воду, помішуючи.

Потім формуємо з кульок плоскі коржі, роблячи серединку глибшою, а край - у вигляді носа човна. Всередину кладемо начинку і ставимо в гарячу духовку. Температуру потрібно виставити на 250°C.

Через 15-20 хвилин, коли хачапурі покриються скоринкою, вбиваємо в серединки яйця і запікаємо ще трохи, щоб жовток залишився рідким. Ставимо на стіл і змащуємо вершковим маслом.

Чи можна їсти хачапурі руками

Не всі знають, як їсти хачапурі по-аджарськи правильно. За традицією цю закуску беруть руками. Також можна відламати шматочок від куточка, а потім вмочити його в начинку і пробувати.

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