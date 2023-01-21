Важко знайти людину, яка хоча б раз не спробувала це відоме грузинське блюдо. Справжній рецепт хачапурі по-аджарськи допоможе відтворити цей шедевр вдома легко і швидко.
Раніше ми розповідали, як приготувати суп харчо з доступних українцям інгредієнтів.
Тісто для хачапурі по-аджарськи - що знадобиться
- борошно вищого сорту - 700 гр;
- молоко - 100 мл;
- рослинна олія;
- яйця - 1 шт;
- сухі дріжджі - 1 ч. л;
- цукор - 1 ст. л.
Інгредієнти для начинки:
- Імеретинський сир - 500 гр або адигейський - 340 гр, або сулугуні - 160 гр;
- яйця - 5 штук;
- вершкове масло.
Готуємо опару: 50 мл молока змішуємо з цукром, потім висипаємо в цю суміш дріжджі і перемішуємо. Розміщуємо суміш у теплі, де вона повинна спінитися і піднятися.
Для тіста просіваємо в глибоку ємність 450 грам борошна, солимо. У центр вливаємо 300 мл води, 50 мл молока, підготовлену суміш і сире яйце. Тепер замішуємо і ретельно вимішуємо тісто.
Формуємо з нього кулю, змащуємо тісто невеликою кількістю масла, після чого накриваємо і ставимо в тепло на дві години. Після того як воно зійшло, потрібно його обм'яти і знову прибрати на півтори-дві години.
Готове тісто на око ділимо на кілька частин, в залежності від бажаного розміру готового хачапурі. З кожної частини формуємо кулю, накриваємо їх і чекаємо, поки тісто ще трохи підніметься.
Для начинки потрібно крупно натерти сир, більш м'який можна "покришити" вручну. Висипаємо сир в глибоку миску і повільно додаємо в нього теплу воду, помішуючи.
Потім формуємо з кульок плоскі коржі, роблячи серединку глибшою, а край - у вигляді носа човна. Всередину кладемо начинку і ставимо в гарячу духовку. Температуру потрібно виставити на 250°C.
Через 15-20 хвилин, коли хачапурі покриються скоринкою, вбиваємо в серединки яйця і запікаємо ще трохи, щоб жовток залишився рідким. Ставимо на стіл і змащуємо вершковим маслом.
Чи можна їсти хачапурі руками
Не всі знають, як їсти хачапурі по-аджарськи правильно. За традицією цю закуску беруть руками. Також можна відламати шматочок від куточка, а потім вмочити його в начинку і пробувати.