Основна страва, закуски й, звісно, десерт – такі страви зазвичай готують до новорічного свята.

Уже небагато часу залишилося до настання Нового 2021 року. Серед низки передноворічних турбот важливим пунктом є складання святкового меню.

Читайте такожРіздвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічкуНаступний рік проходитиме під покровительством Білого металевого Бика. Це доволі консервативна у своїх гастрономічних уподобаннях тваринах, що проявляється у способах приготування страв та виборів продуктів для них.

Так, з меню слід виключити страви з яловичини і телятини. Натомість краще приготувати баранину, курку, індичку. Також можна запекти качку, кролика або гусака. Звісно ж, на святковому столі мають бути оригінальні й смачні закуски. І не варто забувати про десерт – святковий стіл може прикрашати улюблений торт, тістечко або саморобні цукерки, які стануть чудовим завершенням святкової ночі.

Качка у рукаві в духовці

Качка - 2 кг

Апельсини - 1,5 шт.

Спеції для качки - 1 ч. л.

Для маринаду

Лимон - 1,5 шт.

Соус соєвий - 80 мл

Майонез - 1 ст. л.

Мед - 3 ст. л.

Імбир мелений - 1 ч. л.

Часник - 3 зубчики

Приготування маринаду. З лимона вичавити сік. Додати імбир, мед та соєвий соус, перемішати.

Нагріти суміш у мікрохвильовій печі до розчинення меду. Додати подрібнений часник і майонез. Добре перемішати й дати настоятися 30-40 хвилин.

Качку обмазати маринадом. Розмістити у рукав для запікання, зав'язати пакет тільки з одного боку й залишити маринуватися на 4-6 годин у холодильнику. Під час маринування перевертати і струшувати качку кілька разів.

Дістати качку з пакета, відрізати суглоб біля крил. Посипати птицю спеціями. Фарширувати шматочками апельсинів.

Знову помістити в пакет, зав'язати з двох боків ниткою. Зробити кілька проколів у пакеті голкою.

Запікати качку в духовці при 180°С протягом 1 год і 50 хвилин. На кожен кілограм птиці потрібно 1 годину запікання. Потім розрізати пакет і запікати ще 10 хвилин.

Гармошка зі свинини в духовці

Свинина (карбонад) - 1,3 кг

Помідор - 1 шт.

Сир твердий - 100 г

Соєвий соус - 2 ст. л.

Сіль, перець - за смаком

Приправа для м'яса - за смаком

Часник - 5-7 зубчиків

М'ясо вимити та обсушити. Зробити розрізи на відстані 1 см, але не до кінця, щоб вийшла гармошка.

М'ясо натерти сіллю, перцем та приправою, включно з розрізами. Викласти у форму і полити соєвим соусом. Розтерти соус руками між складками.

Пластинками нарізати помідор та сир. У складки м'яса вкласти по пластинці сиру й помідора. Нарізати пластинками часник і також додати його між складками.

Форму накрити фольгою й відправити гармошку зі свинини в духовку, розігріту до 180°С, на 1,5 години. Як мине вказаний час, зняти фольгу, переконатися, що м'ясо готове, і підрум'янити до бажаного кольору скоринки. Злегка остудити м'ясо, нарізати на порційні шматки і подати до столу.

М'ясо по-французьки з ананасами

Свинина корейка або м'якоть - 600 г

Кільця консервованого ананаса - 8 шт.

Майонез - 8 ст. л.

Ріпчасту цибулю - 3 шт.

Твердий сир - 200 г

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Нарізати свинину на порційні шматки. Ананасові колечка просушити від сиропу.

Цибулю нарізати кільцями або півкільцями. Кожен шматок м’яса відбити, не забувши посолити й поперчити.

У форму викласти цибулю, потім – шматки м'яса, змастити кожен із них майонезом. На м'ясо розкласти кільця ананасів, їх теж трішки змастити майонезом.

Далі засипати кожен шматок м’яса з ананасовим кільцем, твердим натертим на великій тертці сиром. У попередньо розігрітій духовці до 180°С запікати м'ясо по-французьки впродовж близько 40 хвилин. Накривати м’ясо ні кришкою, ні фольгою не потрібно.

Запечений лосось із вершками

Філе лосося - 750 г

Вершки - 250 мл

Кріп - за смаком

Цибуля-порей - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - 0,25 ч. л.

Лимонна цедра - 0,25 ч. л.

Філе лосося промити та обсушити, нарізати на 4 порції.

Промити кріп і цибулю-порей, обсушити. Нарубати дрібно кріп, нашаткувати дрібно цибулю-порей.

Лосось викласти у форму для запікання, посолити, поперчити. Скропити лимонним соком лосось. Присипати кропом та посіченим пореєм, залити вершками. Прогріти духовку до 180°С і запікати рибку 12 хвилин.

Тарталетки з червоною рибою

Тарталетки - 10 шт.

Сир вершковий плавлений - 100 г

Сьомга слабосолона - 100 г

Огірок свіжий - 1 шт.

Кріп - невеликий пучок

Майонез - за смаком

Сьомгу нарізати великими кубиками, а огірок дрібними.

Плавлений сир змішати з дрібно нарізаним кропом. Можна додати трохи майонезу.

На дно тарталеток у центр покласти шматочок сьомги, навколо розмістити шматочки нарізаного огірка. Зверху покрити вершковим сиром і з скибочок огірка зробити щось схоже на квітку.

У центрі тарталеток розмістити смужки червоної риби і можна подавати до столу.

Куряче філе в духовці

Куряче філе - 800 г

Часник - 4 зубчики

Спеції сухі - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Перець чорний мелений - 0,25 ч. л.

Куряча грудинка повинна бути свіжа, не заморожена. Промити її під проточною холодною водою й обсушити рушником або серветками. Розрізати кожен шматочок філе уздовж пластами товщиною 1 см. За допомогою кулінарного молотка через плівку не сильно відбити кожен шматочок з двох боків.

Кожен шматочок обтерти з двох боків сіллю і перцем. На стіл розстелити шматочок фольги і викласти внапусток куряче філе, щоб вийшов єдиний пласт без проміжків.

Часник очистити від лушпиння та дрібно порізати. Рівномірно розподілити його по курячому філе. Посипати обраними спеціями або сухими травами. Акуратно скрутити в рулет. Він повинен вийти щільним, добре тримати форму.

Рулет загорнути в два шари фольги, викласти у форму для запікання або деко. Запікати рулет у попередньо розігрітій до 200°С духовці 40-45 хвилин.

Готовий рулет вийняти з духовки і дати трохи охолонути. Остиглий він акуратніше нарізається.

Салат "Гранатовий браслет"

Яловичина варена - 250 г

Буряк велика - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Картопля - 2 шт.

Яйця - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Гранат - 1 шт.

Майонез - за смаком

Сіль - за смаком

Олія соняшникова - для смаження

Цибулю нарізати кубиками й трохи обсмажити до прозорості на олії.

Зварити всі овочі та яйця. Натерти все окремо на тертці. Яловичину нарізати кубиками.

У центр великий плоскої тарілки покласти склянку й навколо неї кільцем викласти моркву, змастити майонезом і викласти далі половину м'яса. Також змастити майонезом.

Далі викласти картоплю, змастити майонезом. Наступним шаром викласти половину буряка, потім обсмажену цибулю. Змастити майонезом.

Тепер черга другої половини м'яса. Зверху знову нанести майонез. Далі викласти яйця, і змастити їх майонезом.

Завершити збірку салату буряковим шаром і змастити майонезом.

Оформити верх салату гранатовими зернами. Можна розкласти хаотично, а можна рядами. Залишити салат на годину для просочення, а потім витягти з центру стакан.

Торт "Рафаелло"

Для бісквіта

Яйця курячі великі - 8 шт.

Борошно пшеничне - 150 г

Ванільний екстракт - 2 ч. л.

Цукрова пудра - 130 г

Сіль - щіпка

Для крему і прикрашання

Вершковий сир - 250 г

Сир м'який - 340 г

Цукрова пудра - 180 г

Кокосова стружка біла - 100 г

Лимонна цедра свіжа - 1 ст. л.

Лимонний сік - 2 ч. л.

Ванільний екстаркт - 1 ч. л.

Цукерки Рафаелло - 150 г

Насамперед слід увімкнути духовку на 180-190°С.

Приготування бісквіта. Розділити цукрову пудру на дві частини й відокремити білки яєць від жовтків. З першою частиною пудри і дрібкою солі збити білки на пишну піну до стану м'яких піків.

Читайте такожСмачні салати з креветками: рецепти яскравої й оригінальної стравиВ іншому посуді збити жовтки з другою частиною цукрової пудри – до побіління і збільшення обсягу в два рази.

До збитих жовтків просіяти борошно і додати 1/3 від всього обсягу збитих білків. Ще раз збити все міксером. В отриману суміш вінчиком акуратно вмішати залишилися збиті білки.

Роз'ємну форму діаметром 21-22 см змастити шматочком масла й обсипати борошном. Акуратно вилити в форму тісто і відправити форму в духовку на 25-30 хвилин.

Випікати бісквіт до проби на суху лучину. Вимкнути духовку, остудити в ній бісквіт і потім акуратно витягнути його з форми. Прибрати бісквіт на кілька годин у холодильник.

Потім розрізати його гострим ножем на три однакові коржі.

Приготування крему. У глибокій мисці збити сир із цукровою пудрою, ванільним екстрактом і вершковим сиром. Якщо крем виходить густим, можна додати трохи згущеного або концентрованого молока.

Додати в крем 4 ст. л. подрібненої кокосової стружки, лимонну цедру та лимонний сік. Ще раз усе збити.

Змастити кремом бісквітні коржі. Боки і верх торта також змастити кремом, а на завершення прикрасити торт цукерками й рештою кокосової стружки. За бажання можна додати й іншого декору, наприклад кондитерських намистин. Прибрати торт на 3-4 години в холодильник, потім подавати до столу.

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Автор: УНІАН