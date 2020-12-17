Найкращий алкогольний зігріваючий напій для зимових вечорів і святкових застіль.

Напої є важливим елементом святкового застілля у новорічну ніч. Так, келишок теплого, ароматного і пряного глінтвейну буде чудовим доповненням до смачних страв.

Глінтвейн для новорічної ночі

Вино (червоне, сухе) - 0,75 мл

Імбир (свіжий, нарізаний) - 1 ст. л.

Бодян - 1 шт. (зірочка)

Апельсин - 0,5 шт.

Яблуко (маленьке) - 1 шт.

Кориця - 1 шт. (паличка або 1 ч. л. порошку кориці)

Цукор - 3 ст. л.

Нарізати апельсин та яблуко напівкружечками. Імбир почистити й нарізати пластинками (не дрібними), паличку кориці роздробити.

Читайте такожРіздвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічкуУ сотейник налити вино, додати цукор, корицю, імбир й решту інгредієнтів. Покласти вино з прянощами на вогонь трохи нижче за середній. Довести глінтвейн до 70-80℃ (не доводити до кипіння). Зменшити вогонь до мінімуму і варити 10 хвилин.

Після закінчення часу, вимкнути вогонь, накрити сотейник кришкою і дати настоятися напою 30 хвилин. Після розлити глінтвейн по келихах і подавати до столу.

Кавовий глінтвейн по-французьки

Вино червоне сухе - 200 мл

Вода - 200 мл

Кориця (паличка) - 1 шт.

Цукор коричневий - 3 ст. л.

Апельсин - 0,5 шт.

Кава натуральна - 2 ч. л.

Бодян (зірочки) - 2 шт.

Гвоздика (зірочки) - 5 шт.

Мед

Для приготування краще використовувати натуральну каву. Заварити її в джезві або за допомогою кава-машини. Звісно, можна використовувати і розчинну каву, але смак і аромат буде дещо іншим.

Взяти паличку кориці, зірочки бодяну та гвоздики.

У ківш або каструльку налити вино, додати цукор. Налити заварену каву, додати прянощі й нагріти до розчинення цукру.

Апельсин нарізати на кружечки. Додати його до напою, нагріти, але не кип'ятити, до 70-80℃. Візуально нагрівати, поки не зникне біла піна.

Накрити ківш кришкою і дати настоятися 15-20 хвилин на вимкненій плиті.

Подавати напій гарячим у нагрітих келихах, стаканах - нагріти їх кілька хвилин протримавши під струменем гарячої води, а потім витерти сухим рушником.

Якщо недостатньо цукру, то можна додати мед. Під час подачі у келих покласти шматок апельсина.

Безалкогольний глінтвейн

Сік виноградний - 1 л

Вода - 1 ст.

Цедра лимона - 1 ст. л.

Апельсин - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Гвоздика - 3 шт.

Запашний перець - 3-4 шт. (горошок)

Свіжий імбир - 0,5 ч. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Кардамон - 3 дрібки

Яблуко очистити від середини і кісточок, нарізати тонкими шматочками. Нарізати часточками апельсин, також очищаючи його від кісточок. Зняти цедру з лимона.

Читайте такожБельгійські вафлі: як готувати ніжні і пишні золотисті вафліУ каструлю налити стакан води і добре її нагріти (але не кип'ятити). Потім додати туди корицю, дрібно нарізаний імбир, запашний перець, гвоздику і кардамон. Добре перемішати й дати прогрітися.

Далі додати сік, нарізані фрукти та цедру лимона. Добре прогріти, зняти з вогню і дати постояти під кришкою приблизно 20 хвилин. Подавати напій, прикрасивши паличкою кориці й скибочками фруктів.

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Автор: УНІАН