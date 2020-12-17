Напої є важливим елементом святкового застілля у новорічну ніч. Так, келишок теплого, ароматного і пряного глінтвейну буде чудовим доповненням до смачних страв.
Глінтвейн для новорічної ночі
- Вино (червоне, сухе) - 0,75 мл
- Імбир (свіжий, нарізаний) - 1 ст. л.
- Бодян - 1 шт. (зірочка)
- Апельсин - 0,5 шт.
- Яблуко (маленьке) - 1 шт.
- Кориця - 1 шт. (паличка або 1 ч. л. порошку кориці)
- Цукор - 3 ст. л.
Нарізати апельсин та яблуко напівкружечками. Імбир почистити й нарізати пластинками (не дрібними), паличку кориці роздробити.
Читайте такожРіздвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічкуУ сотейник налити вино, додати цукор, корицю, імбир й решту інгредієнтів. Покласти вино з прянощами на вогонь трохи нижче за середній. Довести глінтвейн до 70-80℃ (не доводити до кипіння). Зменшити вогонь до мінімуму і варити 10 хвилин.
Після закінчення часу, вимкнути вогонь, накрити сотейник кришкою і дати настоятися напою 30 хвилин. Після розлити глінтвейн по келихах і подавати до столу.
Кавовий глінтвейн по-французьки
- Вино червоне сухе - 200 мл
- Вода - 200 мл
- Кориця (паличка) - 1 шт.
- Цукор коричневий - 3 ст. л.
- Апельсин - 0,5 шт.
- Кава натуральна - 2 ч. л.
- Бодян (зірочки) - 2 шт.
- Гвоздика (зірочки) - 5 шт.
- Мед
Для приготування краще використовувати натуральну каву. Заварити її в джезві або за допомогою кава-машини. Звісно, можна використовувати і розчинну каву, але смак і аромат буде дещо іншим.
Взяти паличку кориці, зірочки бодяну та гвоздики.
У ківш або каструльку налити вино, додати цукор. Налити заварену каву, додати прянощі й нагріти до розчинення цукру.
Апельсин нарізати на кружечки. Додати його до напою, нагріти, але не кип'ятити, до 70-80℃. Візуально нагрівати, поки не зникне біла піна.
Накрити ківш кришкою і дати настоятися 15-20 хвилин на вимкненій плиті.
Подавати напій гарячим у нагрітих келихах, стаканах - нагріти їх кілька хвилин протримавши під струменем гарячої води, а потім витерти сухим рушником.
Якщо недостатньо цукру, то можна додати мед. Під час подачі у келих покласти шматок апельсина.
Безалкогольний глінтвейн
- Сік виноградний - 1 л
- Вода - 1 ст.
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблуко - 1 шт.
- Гвоздика - 3 шт.
- Запашний перець - 3-4 шт. (горошок)
- Свіжий імбир - 0,5 ч. л.
- Кориця - 0,5 ч. л.
- Кардамон - 3 дрібки
Яблуко очистити від середини і кісточок, нарізати тонкими шматочками. Нарізати часточками апельсин, також очищаючи його від кісточок. Зняти цедру з лимона.
Читайте такожБельгійські вафлі: як готувати ніжні і пишні золотисті вафліУ каструлю налити стакан води і добре її нагріти (але не кип'ятити). Потім додати туди корицю, дрібно нарізаний імбир, запашний перець, гвоздику і кардамон. Добре перемішати й дати прогрітися.
Далі додати сік, нарізані фрукти та цедру лимона. Добре прогріти, зняти з вогню і дати постояти під кришкою приблизно 20 хвилин. Подавати напій, прикрасивши паличкою кориці й скибочками фруктів.
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