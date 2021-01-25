Це друга страва готується дуже просто.

Тонка італійська локшина вермішель використовується не тільки як гарнір, але і як інгредієнт супу. Вермішелевий суп - це прекрасна і ситна зігріваюча страва, яка наповнює енергією взимку. Вермішелевий суп можна готувати на курячому бульйоні, з грибами або в пісному вигляді - в будь-якому випадку він вийде дуже смачним і апетитним.

Суп з вермішеллю і куркою

Вода - 2 л.

Куряче філе - 500 г.

Картопля - 250 г.

Вермішель - 100 г.

Цибуля - 120 г.

Морква - 100 г.

Лавровий лист - 3 шт.

Сіль, спеції на смак.

Філе промити під проточною водою, покласти в каструлю з холодною водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити 30 хвилин на маленькому вогні. Потім м'ясо витягнути, остудити, нарізати невеликими шматочками і знову покласти в бульйон. Картоплю очистити, нарізати невеликим кубиком і додати в каструлю. Варити 10 хвилин.

Моркву і цибулю почистити, цибулю подрібнити ножем, а моркву натерти. Смажити овочі на олії на сковороді 5 хвилин, додати в суп. Покласти в суп кілька лаврового листя і додати вермішель. Посолити і варити все разом 7 хвилин. Потім вимкнути вогонь і залишити суп настоюватися під кришкою на 10 хвилин.

Суп з вермішеллю і грибами

Вода - 1.4 л.

Картопля - 2 шт.

Печериці - 300 г.

Вермішель - 35 г.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Олія - 3 ст. л.

Лавровий лист - 2 шт.

Гриби помити і викласти на паперовий рушник на 10 хвилин, потім нарізати пластинами. Моркву очистити від шкірки і натерти на тертці. Цибулю Читайте такожСмачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну стравунарізати дрібним кубиком. Розігріти сковороду з олією і обсмажувати овочі 7 хвилин. Викласти до овочів гриби, обсмажувати 10 хвилин до золотистого кольору печериць. Картоплю очистити, нарізати кубиком. У каструлю налити воду і довести до кипіння, покласти картоплю і варити до напівготовності (приблизно 15 хвилин). Додати в суп обсмажені овочі і гриби, варити ще 5 хвилин. Всипати в суп вермішель, покласти лавровий лист, посолити і поперчити. Варити 5-7 хвилин до готовності вермішелі, часто помішуючи. Подавати відразу, додати нарізану зелень.

Суп з вермішеллю і фрикадельками

М'ясний бульйон - 1.5 л.

Картопля - 2 шт.

Дрібна вермішель - 0.5 склянки.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Кріп - 15 г.

Сіль, перець.

Для фрикадельок:

Фарш з будь-якого м'яса - 350 г.

Маленька цибулина - 1 шт.

Білий хліб - 2 скибочки.

Молоко - 100 г.

Для фрикадельок хліб залити молоком і залишити на 15 хвилин. Цибулину дрібно нарізати. Змішати у великій мисці фарш, цибулю і віджатий хліб, посолити і поперчити, залишити в холодильнику на 30 хвилин. Для засмажки цибулю нарізати маленьким кубиком, а моркву - тонкими півкільцями. Каструлю з бульйоном довести до кипіння. Покласти в воду нарізану кубиком картоплю, варити 15 хвилин. Обсмажити цибулю з морквою в сковороді 7 хвилин і додати в бульйон. З фаршу зліпити фрикадельки і покласти в воду по одній. Варити 10 хвилин. Додати в суп вермішель і варити ще 5 хвилин. Подавати суп на стіл гарячим.

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Автор: Катерина Пулатова