Вареники безумовно є гордістю українців і однією з найвідоміших у світі національних українських страв. Процес готування цих ласощів нехитрий: в тонко розкатане тісто покласти будь-яку начинку, защипнути краї і відварити вареники в окропі. Замішування тіста - найскладніший етап приготування. Однак з правильними пропорціями інгредієнтів зробити гарне тісто під силу кожному.
Тісто для вареників на воді
- Борошно - 500-600 г.
- Вода - 250 мл.
- Яйця - 1 шт.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Сіль - 1 ч. л.
У миску налити воду, додати яйце і перемішати. Посолити, влити рослинну олію. У велику миску просіяти борошно, зробити поглиблення посередині і влити туди воду з яйцем. Замішувати тісто, починаючи з країв по колу в середину 10-15 хвилин, поки воно не перестане прилипати до рук.
Накрити вологим рушником і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на частини, скачати в рулет і нарізати на невеликі шматочки. Стіл посипати борошном, кожен шматочок тіста розкатати качалкою і наповнити начинкою.
Тісто для вареників на кефірі без яєць
- Кефір - 300 г.
- Сода - 0.5 ч. л.
- Борошно - 500 г.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Щіпка солі.
Борошно просіяти, додати соду і сіль. Влити кефір і добре замісити тісто, щоб воно не липло до рук. В кінці додати масло і ще раз вимісити. Залишити на 30 хвилин в теплому місці. Відщипнути тісто на шматочки, тонко розкатати і зліпити вареники.
Тісто для вареників дріжджове
- Сироватка, кефір або кисле молоко - 500 г.
- Сухі дріжджі - 1 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Цукор - 0,5 ч. л.
- Пшеничне борошно - 800 г.
У мисці з'єднати теплу сироватку, сіль, цукор, дріжджі і соду. Додати борошно. Замісити тісто, щоб не липло до рук. Накрити рушником і залишити на 20 хвилин. Рекомендується використовувати для вареників на пару. Тісто виходить повітряним, пишним і пористим.
Дивіться також інші рецепти:
- Хрустка смажена картопля з грибами: рецепт ситного смачного блюда
- Кекси на молоці: прості рецепти ніжної випічки
- Котлети по-київськи-класичний рецепт відомого українського блюда
- Кляр для відбивних: поради та оригінальні рецепти
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram