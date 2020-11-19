Готувати тісто для вареників зовсім не складно.

Вареники безумовно є гордістю українців і однією з найвідоміших у світі національних українських страв. Процес готування цих ласощів нехитрий: в тонко розкатане тісто покласти будь-яку начинку, защипнути краї і відварити вареники в окропі. Замішування тіста - найскладніший етап приготування. Однак з правильними пропорціями інгредієнтів зробити гарне тісто під силу кожному.

Тісто для вареників на воді

Борошно - 500-600 г.

Вода - 250 мл.

Яйця - 1 шт.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

У миску налити воду, додати яйце і перемішати. Посолити, влити рослинну олію. У велику миску просіяти борошно, зробити поглиблення посередині і влити туди воду з яйцем. Замішувати тісто, починаючи з країв по колу в середину 10-15 хвилин, поки воно не перестане прилипати до рук.

Накрити вологим рушником і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на частини, скачати в рулет і нарізати на невеликі шматочки. Стіл посипати борошном, кожен шматочок тіста розкатати качалкою і наповнити начинкою.

Тісто для вареників на кефірі без яєць

Кефір - 300 г.

Сода - 0.5 ч. л.

Борошно - 500 г.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Щіпка солі.

Борошно просіяти, додати соду і сіль. Влити кефір і добре замісити тісто, щоб воно не липло до рук. В кінці додати масло і ще раз вимісити. Залишити на 30 хвилин в теплому місці. Відщипнути тісто на шматочки, тонко розкатати і зліпити вареники.

Тісто для вареників дріжджове

Сироватка, кефір або кисле молоко - 500 г.

Сухі дріжджі - 1 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Цукор - 0,5 ч. л.

Пшеничне борошно - 800 г.

У мисці з'єднати теплу сироватку, сіль, цукор, дріжджі і соду. Додати борошно. Замісити тісто, щоб не липло до рук. Накрити рушником і залишити на 20 хвилин. Рекомендується використовувати для вареників на пару. Тісто виходить повітряним, пишним і пористим.

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Автор: Катерина Пулатова