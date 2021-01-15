Ватрушка - це круглий борошняний виріб з дріжджового тіста з начинкою посередині. Для начинки найчастіше використовують сир, але також можна спекти ватрушки з повидлом або варенням. Ця страва російської та української кухні добре знайоме нам з дитинства. Приготувати ватрушки можна в домашній духовці.
Класичний рецепт сирних ватрушок
Для тіста:
- Борошно - 2 ст.
- Цукор - 1 ст. л.
- Рослинна олія або маргарин - 2 ст. л.
- Яйця - 1 шт.
- Дріжджі сухі - 1,5 ч. л.
- Сіль.
- Молоко - 0,5 склянки
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
Для начинки:
- Сир - 1 ст.
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 1,5 ст. л.
- Борошно - 1 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Щіпка солі.
У миску для міксера влити тепле молоко і додати дріжджі, розмішати до повного розчинення. Додати яйце, цукор, дрібку солі, добре перемішати. Поступово всипати борошно і протягом 8 хвилин замішувати некруте тісто. В кінці замішування додати в тісто тепле рослинну олію або підігрітий маргарин.
Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертГотове тісто викласти на стіл і місити руками в форму кулі. Викласти тісто в миску і накрити харчовою плівкою, поставити на півтори години в тепле місце. Потім обім'яти тісто і знову залишити його під плівкою на 40 хвилин. Стіл і руки змастити олією, дістати тісто. Розкатати його в джгут і нарізати на 10 однакових шматочків. Кожен шматок розкатати в кулю і приплюснути, викласти на змащене маслом деко.
Для начинки протерти сир через сито, додати яйце, цукор і ванільний цукор, дрібку солі, ложку борошна. Все перемішати. У кульках з тіста зробити поглиблення за допомогою денця склянки. Викласти 2 столові ложки начинки в кожну ватрушку. Заповнити всі ватрушки і накрити рушником на 20 хвилин. Збити яєчний жовток і змастити всі ватрушки. Випікати 15 хвилин при температурі 200 градусів.
Ватрушки на кефірі з родзинками
- Кефір - 250 г.
- Цукор - 4 ст. л.
- Сухі дріжджі - 2 ч. л.
- Борошно - 500 г.
- Курячі яйця - 3 шт.
- Сіль - 0.5 ст. л.
- Розпушувач - 10 г.
- Вершкове масло - 30 г.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Сир - 400 г.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Родзинки - 2 ст. л.
У посуд налити теплий кефір і дріжджі. Всипати цукор, додати ложку борошна і перемішати всі інгредієнти. Залишити на 15 хвилин для активації дріжджів. В окрему миску вбити яйце, додати дрібку солі і розм'якшене вершкове масло. Перемішати. Влити активовані дріжджі, перемішати всі інгредієнти, додати борошно і розпушувач. Замісити тісто руками і зібрати в грудку. Змастити його олією і накрити плівкою, прибрати в тепле місце на 15 хвилин.
Для начинки змішати сир з одним яйцем, цукром і ванільним цукром, подрібнити все блендером. Всипати в начинку помиті родзинки. Тісто викласти на стіл, обім'яти, розділити на однакові шматки. Зі шматків тіста сформувати кульки. Викласти тісто на змащене деко і накрити рушником на 15 хвилин. Потім в кожній кульці тесту зробити виїмку за допомогою склянки і викласти 2 ложки сирної начинки. Змастити ватрушки збитим яйцем. Випікати 20 хвилин при 170 градусах.
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