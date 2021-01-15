Солодкі ватрушки - улюблені борошняні солодощі дитинства.

Ватрушка - це круглий борошняний виріб з дріжджового тіста з начинкою посередині. Для начинки найчастіше використовують сир, але також можна спекти ватрушки з повидлом або варенням. Ця страва російської та української кухні добре знайоме нам з дитинства. Приготувати ватрушки можна в домашній духовці.

Класичний рецепт сирних ватрушок

Для тіста:

Борошно - 2 ст.

Цукор - 1 ст. л.

Рослинна олія або маргарин - 2 ст. л.

Яйця - 1 шт.

Дріжджі сухі - 1,5 ч. л.

Сіль.

Молоко - 0,5 склянки

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Для начинки:

Сир - 1 ст.

Яйце - 1 шт.

Цукор - 1,5 ст. л.

Борошно - 1 ч. л.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Щіпка солі.

У миску для міксера влити тепле молоко і додати дріжджі, розмішати до повного розчинення. Додати яйце, цукор, дрібку солі, добре перемішати. Поступово всипати борошно і протягом 8 хвилин замішувати некруте тісто. В кінці замішування додати в тісто тепле рослинну олію або підігрітий маргарин.

Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертГотове тісто викласти на стіл і місити руками в форму кулі. Викласти тісто в миску і накрити харчовою плівкою, поставити на півтори години в тепле місце. Потім обім'яти тісто і знову залишити його під плівкою на 40 хвилин. Стіл і руки змастити олією, дістати тісто. Розкатати його в джгут і нарізати на 10 однакових шматочків. Кожен шматок розкатати в кулю і приплюснути, викласти на змащене маслом деко.

Для начинки протерти сир через сито, додати яйце, цукор і ванільний цукор, дрібку солі, ложку борошна. Все перемішати. У кульках з тіста зробити поглиблення за допомогою денця склянки. Викласти 2 столові ложки начинки в кожну ватрушку. Заповнити всі ватрушки і накрити рушником на 20 хвилин. Збити яєчний жовток і змастити всі ватрушки. Випікати 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Ватрушки на кефірі з родзинками

Кефір - 250 г.

Цукор - 4 ст. л.

Сухі дріжджі - 2 ч. л.

Борошно - 500 г.

Курячі яйця - 3 шт.

Сіль - 0.5 ст. л.

Розпушувач - 10 г.

Вершкове масло - 30 г.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Сир - 400 г.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Родзинки - 2 ст. л.

У посуд налити теплий кефір і дріжджі. Всипати цукор, додати ложку борошна і перемішати всі інгредієнти. Залишити на 15 хвилин для активації дріжджів. В окрему миску вбити яйце, додати дрібку солі і розм'якшене вершкове масло. Перемішати. Влити активовані дріжджі, перемішати всі інгредієнти, додати борошно і розпушувач. Замісити тісто руками і зібрати в грудку. Змастити його олією і накрити плівкою, прибрати в тепле місце на 15 хвилин.

Для начинки змішати сир з одним яйцем, цукром і ванільним цукром, подрібнити все блендером. Всипати в начинку помиті родзинки. Тісто викласти на стіл, обім'яти, розділити на однакові шматки. Зі шматків тіста сформувати кульки. Викласти тісто на змащене деко і накрити рушником на 15 хвилин. Потім в кожній кульці тесту зробити виїмку за допомогою склянки і викласти 2 ложки сирної начинки. Змастити ватрушки збитим яйцем. Випікати 20 хвилин при 170 градусах.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова