На 76 золотих iPhone з'явився "лик" Путіна (фото)

14:39, 20 березня 2018
Русский міръ
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Лик Путіна проступив на золотих iPhone X / justmedia

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Виробник люксових смартфонів Caviar оголосив про продаж iPhone X в золотому корпусі, на якому викарбувано барельєф Путіна, герб Росії і слова «Ми налаштовані на найкраще майбутнє і ми його досягнемо», повідомляє JustMedia.

Тираж смартфона – 76 примірників (на честь кількості відсотків, набраних главою РФ на виборах). Вартість - 269 000 рублів (близько 121 тис. грн за поточним курсом). Продажі стартували сьогодні.

Вперше лик Путіна прикрасив iPhone 5s, випущений в 2014 році. Потім в продаж надійшов iPhone 6, який був також інкрустований діамантами.

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Теги: #Володимир Путін#iPhone X