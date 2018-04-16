У Криму ритуально спалили фото Трампа, Мей і Макрона і пораділи "падінню демократії" (відео)
12:23, 16 квітня 2018Русский міръ
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Акція стала відповіддю на ракетний удар, нанесений об'єднаними силами в Сирії.
На центральній площі в окупованому Сімферополі спалили портрети Терези Мей, Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.
Про це повідомив псевдодепутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.
"Сьогоднішня акція в Сімферополі показала, що догідливо заглядати їм у рота ніхто не буде, а міжнародне право і західна демократія з кожним днем втрачає рейтинги в очах кримської молоді», - написав Бальбек.
Акція стала відповіддю на ракетний удар, нанесений об'єднаними силами в Сирії.
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