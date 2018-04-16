У Криму ритуально спалили фото Трампа, Мей і Макрона і пораділи "падінню демократії" (відео)

Акція стала відповіддю на ракетний удар, нанесений об'єднаними силами в Сирії.

На центральній площі в окупованому Сімферополі спалили портрети Терези Мей, Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.

Про це повідомив псевдодепутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.

"Сьогоднішня акція в Сімферополі показала, що догідливо заглядати їм у рота ніхто не буде, а міжнародне право і західна демократія з кожним днем втрачає рейтинги в очах кримської молоді», - написав Бальбек.

Акція стала відповіддю на ракетний удар, нанесений об'єднаними силами в Сирії.