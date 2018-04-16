У Криму ритуально спалили фото Трампа, Мей і Макрона і пораділи "падінню демократії" (відео)

12:23, 16 квітня 2018
Русский міръ
1029

Про це повідомив псевдодепутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.

"Сьогоднішня акція в Сімферополі показала, що догідливо заглядати їм у рота ніхто не буде, а міжнародне право і західна демократія з кожним днем втрачає рейтинги в очах кримської молоді», - написав Бальбек.

Акція стала відповіддю на ракетний удар, нанесений об'єднаними силами в Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#Сирія