Росіяни стали менше жартувати - опитування

Майже не сміються в РФ над жартами про секс, в'язниці і історичні події.

Кожен десятий росіянин забув, коли останній раз розповідав про щось смішне. Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки.

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Переважна кількість респондентів заявили, що живуть в оточенні серйозних людей (82 відсотки). При цьому майже всі учасники опитування (97 відсотків) вважают, що . володіють почуттям гумору. «Майже не сміються в Росії над жартами про секс, в'язниці і історичні події (менше одного відсотка)», - зазначають у центрі.

Найчастіше предметом жарти стають побутові проблеми (12 відсотків). Політичний гумор більш поширений в Москві і Санкт-Петербурзі, ніж у малих містах, і він цінується людьми у віці від 35 до 44 років.

Найпопулярнішими коміками у росіян вважаються Михайло Задорнов (21 відсоток), Євген Петросян (19 відсотків) і Володимир Винокур (11 відсотків). У Москві на другому місці за популярністю Михайло Жванецький, а Петросян цікавіше пенсіонерам (32 відсотки). У молодіжному середовищі більше знають Павла Волю і Гаріка Харламова.

Більше третини опитаних вважають справжніми гумористами самих себе (38 відсотків). Найчастіше так говорять чоловіки середніх років з вищою освітою, ніж жінки і респонденти з середньою освітою.