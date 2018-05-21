У Держдумі запропонували відправити на конкурс Євробачення "рептилоїда"

15:25, 21 травня 2018
Русский міръ
1620 0
Депутат Держдуми вважає, що "ретилоїд" Бузова буде найкращою кандидатурою на Євробачення-2019 / ntv.ru

Скандальний депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов розповів про ставлення до ідеї зірки реаліті-шоу «Дом-2» Ольги Бузової поїхати наступного року на міжнародний музичний конкурс «Євробачення».

Читайте такожРосійська делегація на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона (фото, відео)

Мілонов зазначив, що негативно ставиться до «рептилоїдам" з «Дому-2» у будь-яких своїх реінкарнації», проте все одно вважає Ольгу Бузову найкращою кандидатурою на участь у конкурсі, ніж переможниця цього року, ізраїльська співачка Нетта Барзілай.

Разом з тим, Мілонов впевнений, що Бузову на «Євробачення» не пропустять. «Ольга Бузова виглядає краще, ніж це, що квакає, яке перемогло цього сезону. Думаю, тому її не пропустять, бо вона не така страшна», - цитує депутата «П'ятий канал».

На думку Віталія Мілонова участь у конкурсі у будь-якому випадку безглуздо. «Не треба займатися відносинами з трупом музичного конкурсу», - констатував він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Мілонов#Євробачення-2018