У Держдумі запропонували відправити на конкурс Євробачення "рептилоїда"

Мілонов вважає Ольгу Бузову найкращою кандидатурою на участь у конкурсі Євробачення, ніж переможниця цього року, ізраїльська співачка Нетта Барзілай.

Скандальний депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов розповів про ставлення до ідеї зірки реаліті-шоу «Дом-2» Ольги Бузової поїхати наступного року на міжнародний музичний конкурс «Євробачення».

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Мілонов зазначив, що негативно ставиться до «рептилоїдам" з «Дому-2» у будь-яких своїх реінкарнації», проте все одно вважає Ольгу Бузову найкращою кандидатурою на участь у конкурсі, ніж переможниця цього року, ізраїльська співачка Нетта Барзілай.

Разом з тим, Мілонов впевнений, що Бузову на «Євробачення» не пропустять. «Ольга Бузова виглядає краще, ніж це, що квакає, яке перемогло цього сезону. Думаю, тому її не пропустять, бо вона не така страшна», - цитує депутата «П'ятий канал».

На думку Віталія Мілонова участь у конкурсі у будь-якому випадку безглуздо. «Не треба займатися відносинами з трупом музичного конкурсу», - констатував він.