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У мережі висміяли п'яного російського співака на "Новой волне" (відео)

11:50, 07 вересня 2018
Русский міръ
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Білана взяли під руки охоронці / Скріншот

У мережу потрапило відео виступу артиста: Білан виконує пісню "Держи". Потім охоронці ведуть п'яного співака в номер. "Мені треба в Москві бути", - говорить артист.

Як повідомляв УНІАН, Вєрка Сердючка засвітилася в Росії. Вона стала зіркою вечірки, присвяченої відкриття 17-го фестивалю молодих виконавців "Новая волна" в Сочі. Андрій Данилко на сцені виступав разом зі своєю командою. Під його пісні пританцьовували дружина російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і дружина російського композитора Ігоря Крутого.

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Теги: #Новая волна