У мережі висміяли п'яного російського співака на "Новой волне" (відео)
Популярний російський співак Діма Білан напився на афтепаті з нагоди відкриття "Новой волны", яка цього року проходить в Сочі.
Ну трошки перебрав,відвезіть Білана тому до Москви,як він і просить😂🤣🤦🏻♀️ Мої улюблені передплатники❤️,вибачте,що менше постів почала викладати,просто основна робота дуже багато часу забирає😔😂 Але Машка буде дуже рада,якщо ви їй будете приколи та новини скидати😂❤️❤️❤️ #яваслюблю#димабилан#пьянствубой#задушимзеленогозмия#новаяволна#новаяволна2018 #спасибо_агент_анонимочкина ❤️❤️❤️😉
У мережу потрапило відео виступу артиста: Білан виконує пісню "Держи". Потім охоронці ведуть п'яного співака в номер. "Мені треба в Москві бути", - говорить артист.
Як повідомляв УНІАН, Вєрка Сердючка засвітилася в Росії. Вона стала зіркою вечірки, присвяченої відкриття 17-го фестивалю молодих виконавців "Новая волна" в Сочі. Андрій Данилко на сцені виступав разом зі своєю командою. Під його пісні пританцьовували дружина російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і дружина російського композитора Ігоря Крутого.