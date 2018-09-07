У мережі висміяли п'яного російського співака на "Новой волне" (відео)

На кадрах видно, як охоронці ведуть Білана, який ледве стоїть на ногах, у номер.

Популярний російський співак Діма Білан напився на афтепаті з нагоди відкриття "Новой волны", яка цього року проходить в Сочі.

У мережу потрапило відео виступу артиста: Білан виконує пісню "Держи". Потім охоронці ведуть п'яного співака в номер. "Мені треба в Москві бути", - говорить артист.

Як повідомляв УНІАН, Вєрка Сердючка засвітилася в Росії. Вона стала зіркою вечірки, присвяченої відкриття 17-го фестивалю молодих виконавців "Новая волна" в Сочі. Андрій Данилко на сцені виступав разом зі своєю командою. Під його пісні пританцьовували дружина російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і дружина російського композитора Ігоря Крутого.