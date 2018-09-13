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Жириновський в ефірі РосТБ пообіцяв вимазати депутата "г**ном" (відео)

18:19, 13 вересня 2018
Русский міръ
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Редакторам насилу вдавалося «стримувати старого» / Скриншот - Youtube - Россия 24

Опальний лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал у перерві між записом програми «Вечір з Володимиром Соловйовим», пообіцявши вимазати фекаліями самарського депутата Держдуми Олександра Хінштейна. Про це останній повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Політик зазначив, що, крім погроз, Жириновський неодноразово називав його «негідником» і «покидьком». За словами Хінштейна, ведучому передачі Володимиру Соловйову і редакторам насилу вдавалося «стримувати старого».

«Сидів, продовжуючи кричати, але коштувало мені включити камеру, миттю заспокоївся», — написав Хінштейн, приклавши до посту власну зйомку з місця подій.

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Теги: #депутат#росЗМІ#Жириновський