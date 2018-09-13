Жириновський в ефірі РосТБ пообіцяв вимазати депутата "г**ном" (відео)

Політик зазначив, що, крім погроз, Жириновський неодноразово називав його «негідником» і «покидьком».

Опальний лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал у перерві між записом програми «Вечір з Володимиром Соловйовим», пообіцявши вимазати фекаліями самарського депутата Держдуми Олександра Хінштейна. Про це останній повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Політик зазначив, що, крім погроз, Жириновський неодноразово називав його «негідником» і «покидьком». За словами Хінштейна, ведучому передачі Володимиру Соловйову і редакторам насилу вдавалося «стримувати старого».

Як вам істерика Жириновського у @VRSoloviev? В перерві, ледь вимкнули мотор, він заверещав: Негідник! Покидьок! Вымажу тебе г...ном! Пішов геть звідси. @VRSoloviev і редактора дещо стримували старого. Сіл, продовжуючи кричати, але коштувало мені включити камеру, миттю заспокоївся. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Олександр Хінштейн (@Khinshtein) September 12, 2018

«Сидів, продовжуючи кричати, але коштувало мені включити камеру, миттю заспокоївся», — написав Хінштейн, приклавши до посту власну зйомку з місця подій.