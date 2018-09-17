Російська співачка Бузова влаштувала скандал в літаку під час пошуків товариша по чарці (відео)

«Світська левиця» на відео ходить, похитуючись між крісел в салоні літака, і наполегливо звертається до різних пасажирів.

Телеведуча та співачка Ольга Бузова знову сколихнула користувачів інтернету, опинившись в центрі скандалу. У Мережу потрапив відеозапис, на якій зображено провокаційну поведінку Бузової.

«Світська левиця» ходить похитуючись, між крісел в салоні літака і наполегливо звертається до різних пасажирів. Її слова практично неможливо розібрати, проте ясно чути слово «бухати», передає "Газета.ru".

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Після неодноразових ввічливих відмов ведуча запропонувала співрозмовникам «піти поспати» і почала розмахувати мобільним телефоном. Пасажири літака були шоковані поведінкою зірки, зокрема нецензурною лайкою.

Коментатори зустріли відеоролик з критикою — поведінка Бузової здалася їм негідною і хамською. Мало того, що пасажири літака відчували стрес через польот, переконані користувачі, так ще й телеведуча могла доставити їм зайвих неприємностей. Однак хтось із читачів виступив на підтримку Бузової — вона ніби просто вирішила розслабитися, спілкувалася з людьми без грубості і хамства.