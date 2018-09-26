За покликом предків: Стівен Сігал хоче стати російським губернатором
Знаменитий голлівудський і спеціальний представник російського МЗС Стівен Сігал заявив про своє бажання стати губернатором Приморського краю Росії.
Про це передає Gazeta.ua з посиланням на РИА Новости.
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"Із задоволенням. Я представляю інтереси президента Росії володимира Путіна", - сказав Сігал, відповідаючи на питання, чи хотів би він стати головою Примор'я.
Також актор, який отримав російське громадянство в 2016 році, заявив, що його предки по батьківській лінії "звідси". Тому, за його словами, він відчуває особливий інтерес до Примор'я.
"Я кожен раз хочу пізнавати Приморський край, побачити більше. І стати вашим губернатором", - додав Сігал.