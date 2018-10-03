Актора з серіалу "Глухар" затримали в Росії за розбещення 14-літнього хлопчика

Актора Михайла Фатєєва звинувачують в розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.

Актора Михайла Фатєєва з серіалу "Глухар" затримали у Росії за розбещення 14-літнього хлопчика.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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За інформацією видання, Михайло Фатєєв звернув увагу на хлопця, який роздавав газети в метро. Актор пообіцяв йому допомогти з роботою, дав свій номер і дочекався, поки той напише.

Після того, як підліток написав актору, Михайло одразу почав відправляти неповнолітньому свої оголені фото, фотографії статевих органів і запрошувати його в гості. Хлопчик розповів про все дорослим, які і написали на актора заяву в поліцію. Тепер його звинувачують у розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.

Зазначимо, що 44-річний актор, найбільш відомий за роллю дільничного в серіалі "Глухар".

Як повідомляв УНІАН, раніше російський актор оскандалився з "голим" фото.