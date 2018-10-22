Посольство РФ в Австралії зганьбилося з критикою українського фільму "Донбас"

Посольство Росії в Австралії написало рецензію на "Донбас" Лозниці і зробило йому рекламу.

Посольство Росії в Австралії розкритикувало фільм Сергія Лозниці "Донбас", назвало його антиросійською пропагандою і привернуло до картини ще більше уваги.

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Обурення посольства було викликано виходом "Донбасу" в кінотеатрах Сіднея, Мельбурна і Канберрі. У посольстві зазначили, що вони "не ангажовані на політичні парадигми" і будуть судити фільм як звичайні глядачі. Вони назвали фільм расистським, русофобським, фашистським і нацистським, пише НВ.

Повідомлення посольства у Facebook прокоментували більше тисячі разів. В коментарях відзначили, що така оцінка від РФ тільки мотивує піти на фільм. Також фахівці нагадали, що РФ не визнає так звані народні республіки. Постом скористалися, як майданчиком для реклами інших українських фільмів.