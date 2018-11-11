У російському Забайкаллі врятували собаку, що вмерзла в кригу посеред озера (відео)

Пса звільнили, доправили на берег, зігріли та нагодували.

На озері Кенон в районі російського міста Чита (Забайкальский край) рятувальники звільнили пса, який примерз до криги хвостом та задніми лапами.

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Як повідомляє «Комсомольська правда», тварину виявили випадково, під час патрулювання прибережної зони.

Зазначається, що співробітники звільнили пса, доставили на берег, зігріли та нагодували.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому радянський і російський позашляховик ВАЗ-2121«Нива», відомий також як LADA 4x4, рухається завдяки собачій упряжі.