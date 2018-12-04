Скандальний актор Панін влаштував п'яний дебош на борту літака

Під час польоту російський актор розповідав пасажирам, як правильно курити в туалеті літака.

Скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний бешкет на борту літака, що летів із Стамбула до Москви.

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Інцидент стався 1 грудня, повідомляє РБК з посиланням на джерело в авіакомпанії.

За даними джерела видання, Панін курив у туалетній кімнаті і не реагував на попередження. Актор кричав пасажирам, що його колишня дружина працювала стюардесою і навчила його правильно курити в літаку, закривши детектор диму серветкою.

Під час польоту бешкетник ображав бортпровідників, пив алкоголь, говорив, що він «зірка і у Росії, йому нічого не буде». Також актор вимагав ручку і збирався роздавати автографи. Після посадки його зняли з борту поліцейські.

У прес-службі авіакомпанії повідомили, що збираються стягнути з актора всі витрати авіакомпанії, у тому числі за санітарну обробку літака.

Зазначимо, що це не перший п'яний дебош скандального актора в літаку.