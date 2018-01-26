У Москві поліція прийшла до кінотеатру, який наважився показати "Смерть Сталіна"

Один з московських кінотеатрів показав комедію попри те, що у стрічки відібрали прокатне посвідчення.

До московського кінотеатру «Піонер», який показав заборонену в Росії комедію «Смерть Сталіна», прийшли співробітники поліції та невідомі у цивільному.

Читайте такожПровал російської пропаганди: фільм "Крим" в Петербурзі показують в порожніх залахПро це у Twitter повідомила кореспондент AFP в Москві Ола Циховлас. За її словами, полісмени відмовились сказати, що відбувається.

Журналістка зазначила, що один з правоохоронців сказав їй, що прийшов до кінотеатру дивитись фільм, однак не зміг уточнити, який саме.

Раніше повідомлялось, що московський кінотеатр показав комедію "Смерть Сталіна" незважаючи на те, що у стрічки відібрали прокатне посвідчення.

У Міністерстві культури РФ вирішили заборонити фільм за два дні до прем'єри після того, як в кіно побачили ознаки екстремізму. У кінотеатрі відзначають, що звірялися з реєстром Мінкульту і не побачили, щоб у фільму відібрали посвідчення.