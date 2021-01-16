У Росії виявили тіла підполковника і його дружини. Судячи з обстановки в квартирі та знайдених в їх житлі предметів, пара померла під час БДСМ-сесії.
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Зазначається, що померлий підполковник служив в елітному підрозділі спецслужби і брав участь в одній з операцій в Чечні.
Про смерть подружжя 14 січня повідомила в поліцію їхня доросла донька. Її 44-річний батько працював у Службі безпеки одного з банків. Коли чоловік не вийшов на роботу без попередження, начальник зателефонував його доньці. Вона прийшла до будинку батьків і виявила їх мертвими. Обидва лежали на ліжку, одягнені в підгузки. Тіла померлих були покриті гематомами.
Оперативники виявили у квартирі секс-Іграшки та пристосування для БДСМ, а також наркотичні речовини, збуджуючі засоби, віагру і шприци. Експерти з'ясували, що спочатку померла 45-річна жінка, а потім її чоловік - на його руках знайшли сліди від уколів.
Донька померлих розповіла, що знала про захоплення батьків. За її словами, вони часто замикалися вдома, попросивши її заздалегідь привезти їм продукти та підгузки. Часом таке самітництво могло тривати тиждень.
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