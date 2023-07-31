Росіянин поцікавився, де губернаторські 100 тисяч рублів, обіцяні при укладенні контракту, і отримав відповідь.

Губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерников оригінально відхрестився від регіональних виплат мобілізованим росіянам і контрактникам. Так, на питання одного з жителів щодо виплати 100 тисяч рублів за контракт він відповів, що "ніхто жодних виплат не обіцяв".

Про це пише російський сайт "Псковська губернія". Зазначається, що один з користувачів на ім'я Олександр запитав у губернатора в соціальній мережі "ВКонтакте", де "обіцяні губернаторські 100 тисяч при укладенні контракту". За його словами, "Пітер по 500 отримав, а ми досі чекаємо".

На питання Ведерников відповів росіянину особисто. "Ніхто жодних виплат не обіцяв. Регіональні виплати не передбачені. Тільки федеральні. На регіональному рівні прийняті пільги", – написав чиновник у коментарі до його посту.

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Однак у комітеті із соцзахисту населення Псковської області стверджують, що виплати все ж були обіцяні. Так, 3 серпня 2022 року губернатор підписав указ "Про одноразову грошову виплату громадянам, які проживають у Псковській області та уклали контракт для проходження військової служби". Але, як це завжди буває в Росії, є нюанс.

"Одноразова грошова виплата за цим Указом передбачена тільки для громадян, які проживають в Псковській області і уклали контракт для проходження військової служби з 1 липня 2022 року в окремих підрозділах Міністерства оборони Російської Федерації, визначених військовим комісаріатом Псковської області на підставі директив Міністерства оборони Російської Федерації і Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, а саме в підрозділах 71 окремого протитанкового артилерійського дивізіону 6 мотострілецької дивізії, що формуються на базі 3 армійського корпусу", – йдеться в повідомленні.

Мобілізація в Росії: інші новини

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про збільшення штрафів за неявку до військкомату під час мобілізації. Тепер за це росіяни платитимуть не 3 тисячі рублів, а до 10-30 тисяч. Водночас за ненадання актуальних даних оштрафують на 5 тисяч рублів.

Крім того, в РФ вирішили оцифрувати призов на війну для нової мобілізації. Так, стати на облік і знятися з нього жителі РФ зможуть без походу до військкомату. А повістки про призов росіянам будуть приходити на електронну пошту, вручатися особисто в паперовому вигляді або направлятися поштою.

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