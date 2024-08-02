'Перший долітався': роспропаганда зашкварилась 'сенсацією' про збитий F-16

Ба більше, росіяни навіть знайшли "фотодокази", але є нюанс.

Російська пропаганда вибухнула новими фейками на тлі новин про те, що Україна отримала перші шість бортів західних винищувачів F-16.

У Z-пабліках з'явилися "сенсаційні" новини про перший "знищений" винищувач. Черговий фейк з'явився у Телеграм-каналі одного з так званих "воєнкорів", а згодом поширився по інших каналах.

"Перший долітався... Було 6, стало 5", - пишуть пропагандисти, навіть додаючи фото, нібито збитого F-16.

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Втім, світлини, які поширюють росіяни, датовані 2014 роком. На фото наслідки авіакатастрофи у Канзасі.

Винищувачі F-16 в Україні - думка експертів

Сили оборони можуть вирішити проблему наступу росіян на сході України завдяки F-16, заявив полковник запасу, пілот-інструктор Роман Світан.

"Один із механізмів, як зупинити росіян на сході - це не дати їм можливості скидати в достатній кількості КАБи. І однієї пари літаків F-16 буде достатньо для виконання цього завдання. Принаймні росіяни будуть постійно боятися і зменшувати кількість авіабомб", - сказав він.

На думку експерта Валерія Романенка, крім протиповітряної оборони, українські пілоти з F-16 можуть націлитися на ворожу авіацію, яка літає на низькій висоті.

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