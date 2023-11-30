Дівчинка нічого не розповіла матері, але та все зрозуміла без слів.

Помилуваний після участі у війні проти Україні мешканець Оренбурга зґвалтував п'ятикласницю.

Як повідомляє "Астра", 11-річна дівчинка із Соль-Ілецька прийшла до сусіда Юрія Гаврилова на прохання матері – забрати колонку.

Коли дівчинка затрималася, мати забила на сполох і викликала поліцію. Попри те, що Гаврилов вимагав від дівчинки не розповідати про те, що сталося нікому, мати відразу все зрозуміла з огляду на вигляд дитини. Дівчинка була вся в синцях.

Місцеві паблики стверджують, що Гаврилова помилували після участі у війні в Україні, куди було завербовано з колонії.

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У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому до маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

Згодом стало відомо, що у Воронезькій області РФ маніяк з електрошокером напав на школярку, зґвалтував та вкрав її iPhone.

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