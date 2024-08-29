Жінка бідкається, що не зрозуміла логіки дій працівників аеропорту.

Росіянку розвернули в московському аеропорту Шереметьєво через татуювання з портретом очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Про це росіянка розповіла у соціальних мережах, показавши власне татуювання. Жінка обурилася, що її не пропустили у Шереметьєво. Адже вона чесно зізналася, що це Буданов.

"Вони запитали: "Хто це?". Я сказала правду: "Буданов". Вони не зрозуміли, що він просто красива людина сам по собі", - бідкається жінка. Відео дня

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Як писав УНІАН, ФСБ знайшла нових підозрюваних у торішній справі про "підготовку замаху" на пропагандисток Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Серед нових фігурантів - учень 8-го класу.

Також ми розповідали, що Володимир Путін оголосив "союзником" Росії ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані 2021 року.

"Ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники в боротьбі з тероризмом", - заявив він журналістам.

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