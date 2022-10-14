Ймовірно, це пов’язане з ядерним шантажем Росії на тлі її поразки в Україні.

Росія зосередила на авіабазі Олєнья на Кольському півострові біля кордону Норвегії, стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди. Ймовірно, це пов’язане з ядерним шантажем Росії на тлі її поразки в Україні.

Про це повідомляє норвезьке видання Faktisk з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

На знімку, датованого 7 жовтня, видно розташування семи бомбардувальників Ту-160 і чотирьох – Ту-95. Через два дні супутник зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

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30 вересня про перекидування бомбардувальників до кордону з Норвегією писало видання The Jerusalem Post. Тоді на Олєньє було чотири Ту-160 і три Ту-95.

Зазвичай стратегічні ці бомбардувальники базуються на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви. На переконання військових експертів, ці маневри можуть бути пов’язані з традиційними осінніми навчаннями "Гром". При цьому деякі екперти припускають, що перекидування бомбардувальників може бути складовою ядерних погроз Путіна.

Норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага нагадав, що востаннє РФ проводила ядерні навчання "Гром" у лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Вони однозначно були попередженням Заходу, щоб він не втручався", – зауважив він.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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