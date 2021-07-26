Конфлікт стався під час святкування дня народження чоловіка.

У Нижегородській області 50-річну жінку звинувачують у вбивстві співмешканця. Раніше її судили за аналогічні злочини.

Про це повідомляють у Слідчому комітеті.

За версією слідства, 22 липня вона посварилася з 62-річним чоловіком. Нетвереза жінка завдала йому кілька ножових поранень, від яких той помер. Вона повністю визнала свою провину.

З'ясувалося, що напередодні вони відзначали день народження загиблого. Чоловік приревнував співмешканку до сусіда, після чого між ними виник конфлікт.

Читайте такожУ Росії виставка сучасного мистецтва закінчилася масовою бійкою (відео)Як встановили слідчі, раніше вона вже двічі позбавляла життя своїх співмешканців.

Попередні злочини вона скоювала в цьому ж будинку.

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Автор: Людмила Жерновська