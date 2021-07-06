У нещодавньому інтерв’ю Лісіна зізналася, що грати у кіно для дорослих було її мрією дитинства

Російська порнозірка і модель Крістіна Лісіна (Kris the Foxx) кинулася з вікна 22-поверхівки на Невському проспекті у Санкт-Петербурзі. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Про це пише Daily Mail.

На відзнятих кадрах камери відеоспостереження жінка заходила у житловий блок, тримаючи в руках пачку чіпсів. Своїм знайомим 29-річна Крістіна жалілася, що хоче створити сім’ю. Також у своїх соцмережах вона ностальгувала за докарантинними мандрівками.

У росіянки був хлопець Рустам, який вже збирає кошти на організацію поховання в мережі. До Санкт-Петербурга Крістіна переїхала з Красноярська.

Читайте такожМосковський дизайнер потрапив до лікарні з огірком у задньому проходіУ нещодавньому інтерв’ю іншій порноакторці Лісіна зізналася, що грати у кіно для дорослих було її мрією дитинства: «Думки про порно були у мене вже з років 13-ти, коли я вперше побачила заборонені кадри. Глянула і подумала: блін, ви все не так робите. І потім минув час, життя саме мене привело у цю індустрію. Про що мріяла – те й отримала».

В мегаполісі, за словами самої моделі, вона протрималася на роботі в банку всього 5 днів, після чого подалася в порно: «Я не знаю, про що з ними (клієнтами банку – ред.) розмовляти. І я захопилася порно».

На місці падіння поліція знайшла монету, сховану в руці жінки, з вигравіюваним написом: «Ти завжди у моєму серці».

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Автор: Іван Бойко