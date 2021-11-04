Суд Москви арештував на 14 діб російську порноакторку Ксенію Дамову через провокаційне фото на тлі Кремля.
Про це повідомляє РИА Новости.
Дівчина оголила сідниці на камеру, приспустивши у центрі російської столиці штани. На фото росіянка зробила напис: "Труси Навального (російського опозиціонера, який відбуває термін у колонії за критику дій Кремля – УНІАН).
У судових матеріалах йдеться про вчинення Дамовою злочину за статтею про дрібне хуліганство.
У своєму Telegram дівчина заявила, що була патріотом і що знімок зроблено уперше, коли вона вирішила подивитися на Кремль і Красну площу.
"Я просто не могла не сфотографувати стільки всього улюбленого і красивого: Росія, Москва, Кремль, Красна площа, я і моя д*па у боді", – написала росіянка.
Порноакторка додала, що нікого не хотіла образити.
Як писав УНІАН, 30 жовтня правоохоронці затримали 30-річну мешканку Санкт-Петербургу, яка сфотографувалася у трусах на фоні Ісаакіївського собору.
Раніше в РФ затримали блогера Руслана Бобієва за перформанс, в ході якого він імітував оральний секс на Красній площі з дівчиною в куртці з написом "поліція".
Вас також можуть зацікавити новини