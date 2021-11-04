Правоохоронці відкрили справу за статтею про дрібне хуліганство.

Суд Москви арештував на 14 діб російську порноакторку Ксенію Дамову через провокаційне фото на тлі Кремля.

Про це повідомляє РИА Новости.

Дівчина оголила сідниці на камеру, приспустивши у центрі російської столиці штани. На фото росіянка зробила напис: "Труси Навального (російського опозиціонера, який відбуває термін у колонії за критику дій Кремля – УНІАН).

У судових матеріалах йдеться про вчинення Дамовою злочину за статтею про дрібне хуліганство.

У своєму Telegram дівчина заявила, що була патріотом і що знімок зроблено уперше, коли вона вирішила подивитися на Кремль і Красну площу.

"Я просто не могла не сфотографувати стільки всього улюбленого і красивого: Росія, Москва, Кремль, Красна площа, я і моя д*па у боді", – написала росіянка.

Порноакторка додала, що нікого не хотіла образити.

Як писав УНІАН, 30 жовтня правоохоронці затримали 30-річну мешканку Санкт-Петербургу, яка сфотографувалася у трусах на фоні Ісаакіївського собору.

Раніше в РФ затримали блогера Руслана Бобієва за перформанс, в ході якого він імітував оральний секс на Красній площі з дівчиною в куртці з написом "поліція".

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Автор: Віолетта Орлова