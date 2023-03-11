Чоловік хотів, щоб йому "відпустили гріхи".

У Москві вдруге за рік затримали людину за спробу проникнути в мавзолей Володимира Леніна.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, чоловік в неадекватному стані намагався потрапити в мавзолей, щоб мертвий "вождь пролетаріату", як він сам пояснив згодом, "відпустив йому гріхи".

Правоохоронці звернули на нього увагу через дивну поведінку. Повідомляється, що чоловік був затриманий і переданий медикам.

Відео дня

Інциденти в мавзолеї Леніна

Пам'ятник-усипальниця Володимира Леніна, розташований на Красній площі біля Кремлівської стіни в Москві, де вже 99 років в прозорому саркофазі зберігається його тіло, нерідко стає магнітом для росіян в стані сп'яніння, а також тих, хто страждає від розладів психіки.

Зокрема, на початку лютого москвич з розладом психіки в стані сп'яніння спробував вкрасти тіло Леніна. А в 2019 році душевнохворий чоловік облив Мавзолей Леніна оливковою олією і кричав: "Вставай".

У Росії тривають дискусії про те, що, можливо, варто було б поховати тіло Леніна. Навіть оголошували конкурс на кращу концепцію з використання приміщень мавзолею в цьому випадку.

Вас також можуть зацікавити новини: