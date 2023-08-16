На його думку, не варто чекати "народного" держперевороту.

Російському "глибинному народу" наплювати як на життя українців, так і на життя своїх родичів, убитих на війні проти України. Таку думку висловив російський публіцист і соціолог Ігор Яковенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він назвав їх "базові" настрої: байдужість та відсутність емпатії. "Домінуючий настрій - це наплювати. Базовий настрій - це байдужість, в тому числі до своєї долі, до свого життя. Доказом того, що немає такого гарячого бажання воювати - дуже мало добровольців йти на фронт, воювати не хочуть. З цікавістю по телевізору подивитися, як вбивають українців - це так, а ось на фронт - ні," - сказав Яковенко.

Соціолог вважає, що чекати від росіян державного перевороту просто марно. "У Росії ніколи за всю історію, починаючи з Московського царства, ніколи населення не визначало політику влади і ніколи не було зміни влади з волі населення. Такого не було жодного разу за всю багатовікову історію того, що називається сьогодні Російська Федерація", - додав він.

Відео дня

Підтримка війни в Росії

У квітні російський "Левада-центр" провів опитування, згідно з яким серед росіян тільки зросла підтримка повномасштабної війни проти України. "За" висловилися 75% опитаних.

Інше дослідження показало топ-п'ять головних страхів громадян Російської Федерації. Так, вони побоюються збройного заколоту "вагнерівців", пожеж і повеней, контрнаступу української армії і зростання ядерної загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: