Агресивна росіянка зробила кілька пострілів, її не зупинили навіть крики переляканих дітей.

В Росії п'яна жінка влаштувала стрілянину з пневматичного пістолета прямо на дитячому майданчику. Між росіянками, які "культурно відпочивали" з алкоголем поряд з дітьми, виникла сварка. Словесна перепалка швидко переросла в бійку і стрілянину.

Про інцидент повідомляється в Telegram-каналі "Стрічка дна".

Так, 30 серпня в російському місті Новокузнецьк п'яна жінка посварилася зі своєю знайомою. Росіянки відпочивали на дитячому майданчику, без спиртного не обійшлося. Одна з жінок дістала пневматичний пістолет і почала їм погрожувати, зав'язалася суперечка і бійка. В результаті жінка вистрілила кілька разів, проте не потрапила у свою опонентку.

Після пострілів на відео можна почути дитячі крики та плач. Неадекватна поведінка росіянок сильно злякала малюків, які перебували поруч з п'яною компанією.

Друга, не менш "твереза" жінка, намагалася відібрати пістолет у своєї агресивної подруги. Однак у неї нічого не вийшло. На місце інциденту прибули правоохоронці, які виявили двох росіянок з ознаками сп'яніння. У однієї з жінок дійсно був пневматичний пістолет.

Читайте такожБілоруський комік ставши "небажаною" в РФ персоною через жарт про обмазаних фекаліями росіянЗа даними поліції, причиною конфлікту стала побутова сварка. В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Відомо, що жінок відвозили у відділення, проте незабаром їх відпустили. Після цього п'яна росіянка знову повернулася до того двору і почала погрожувати місцевим жителям своїм пістолетом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії чоловік застрелив з рушниці матір за зраду батькові.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко