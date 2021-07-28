Танцівник Михайлівського театру відпочивав у закладі "Блакитна устриця", а на виході його чекали двоє невідомих.

В Росії танцівник Михайлівського театру побили після біля гей-клубу"Блакитна устриця". Інцидент трапився в Санкт-Петербурзі, нападників прозвали в ЗМІ "реготливими бородачами".

Про подію повідомило російське видання 5-tv.ru.

Все сталося рано вранці, 25 липня. Артист не встиг вийти з гей-клубу, як до нього тут же підійшли двоє невідомих. Чоловіки почали говорити з танцівником, проте бесіда не складалася. У підсумку артиста вдарили кулаком в обличчя.

Від удару танцівник втратив рівновагу і впав на землю. Невідомі вирішили скористатися моментом і пограбували артиста. Вони забрали у потерпілого сумку і гроші, після чого зникли. Відзначається, що "бородачі" йшли з місця злочину, голосно регочучи.

Читайте також"Заснули, на * * й!": чоловік у футболі з написом Russia заліз через балкон до сусідок і всіх їх побивши (відео 18+)Артист звернувся в поліцію і заявив, що у нього пропало сім тисяч рублів. Нападникам, за описом потерпілого, було близько 30-35 років. Чоловіки з темним волоссям і бородами були одягнені в речі темного кольору.

Російські поліцейські вже порушили кримінальну справу і почали розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові група молодиків побила поета і вуличного музиканта - їх прийняли за геїв. У приватній розмові поет в експресивній манері назвав свого приятеля "улюблений друг", що імовірно було почуто нападниками.

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Автор: Іван Бойко