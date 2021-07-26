Невідомий мав намір відібрати касу, але дівчина не розгубилась.

У російському Новокузнецьку продавчиня магазину інтимних товарів відбилася від грабіжника за допомогою великого гумового фалоімітатора.

Відео з камери спостереження магазину опублікував Telegram-канал Mash Siberia.

Зазначається, що дівчина затрималася після зміни і займалася паперовою роботою, коли в приміщення увійшов невідомий. Він мав намір відібрати касу, але продавщиця не розгубилася і дала відсіч.

У цьому їй допоміг товар, що опинився під рукою - гумовий фалоімітатор. З його допомогою дівчина завдала злочинцеві кілька ударів і погнала до дверей.

Раніше в Росії під час хресної ходи п'яні люди побили поліцейського. Для свого нападу вони використовували палицю для хоругви.

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Двоє чоловіків тримали правоохоронця за руки та одяг, а жінка в цей час била його імпровізованим знаряддям.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею про застосування сили відносно представника влади. Про стан поліцейського і те, які травми він отримав через напад п'яних учасників хресного ходу, не повідомляється.

Автор: Дмитро Захаров