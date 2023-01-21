Приватна військова компанія "Вагнера" під керівництвом Євгена Пригожина дедалі більше являє собою паразитичне воєнізоване формування, вважають аналітики.
Як йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни, ПВК, яка конкурує з російським Міноборони, не вистачає основних адміністративних ресурсів для ведення обліку військовослужбовців та належного зв’язку з владою.
Це проявляється, зокрема, у тому, що ПВК вдається до фальсифікацій загибелі "вагнерівців", які перебувають в полоні, та залякує їхніх родичів, які намагаються встановити долю близьких, що потрапили до військової компанії.
Крім цього, ПВК "Вагнера", яка намагається вдавати ефективну паралельну державній військову структуру і очільник якої є активним критиком Міноборони РФ, залежить від останнього у використанні зброї.
"Група "Вагнера" може додатково покладатися на МО Росії щодо використання військових засобів на передовій. Відомий російський мілблогер … опублікував інфографіку, яка, як повідомляється, демонструє набір військових засобів, які "вагнерівці" використовують навколо Бахмута, включаючи термобаричну артилерійську систему ТОС-1А (як правило, засоби на рівні військового округу), різні самохідні установки. гармат і мінометів, кілька броньованих машин і літак Су-25. Використання цих засобів, зокрема таких авіаційних засобів, як Су-25, свідчить про те, що "вагнерівці" співпрацюють з російським Міноборони, щоб отримати доступ до цих систем і керувати ними. Хоча військовослужбовці "Вагнера" цілком реально можуть керувати цими системами самостійно, вони, ймовірно, продовжуватимуть покладатися на Міністерство оборони щодо матеріально-технічної підтримки та функцій обслуговування", – констатують аналітики.
ПВК Вагнера у війні РФ проти України - що варто знати
Російське політичне керівництво значною мірою покладається на бойовиків ПВК "Вагнера" у кривавій загарбницькій війні, розпочатій проти України.
За інформацією західних розвідок, бойовики ПВК становлять близько чверті від загального числа російських військ. При цьому тепер це не досвідчені найманці з числа колишніх працівників силових відомств, а значною мірою "гарматне м'ясо" без військового досвіду, яке зібрали серед в’язнів російських колоній.
Координатор зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив напередодні, що проти Україні воюють 50 тисяч "вагнерівців", серед яких 40 тисяч – засуджені. Також раніше Вашингтон визнав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і тепер планують запровадити санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.