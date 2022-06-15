З розмови стає відомо, що з 90 новобранців половина відмовилась воювати.

Російські окупанти гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане перебігом бойових дій з українськими захисниками.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони і оприлюднили перехоплену розмову окупантів.

З розмови стає відомо, що з 90 новобранців половина відмовилась воювати. Загарбники обговорюють, як загубили на полі бою інших військових. Вважають, що вони вже мертві.

"200-ті ймовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в аху*. Сьогодні половина відмовилася", - йдеться у розмові.

Інший співрозмовник каже, що поранених не лікують. Їх постійно перевозять з одного госпіталю в інший.

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до по**й. Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше нічого. Дупа", - каже він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія внаслідок повномасштабної війни в Україні вже втратила 32 750 своїх солдатів.

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