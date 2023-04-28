Громадяни РФ вважають, що основні труднощі ще попереду.

Серед росіян зросла кількість людей, що підтримують війну в Україні. Однак багато громадян держави-агресора бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ і вважають, що основні труднощі ще попереду.

Дані опитування опублікував "Левада-центр", визнаний в РФ іноземним агентом. Результати викладені станом на кінець квітня. Цього місяця підтримка війни з Україною серед росіян зросла на 3% порівняно з березнем — до 75%. Проти висловилися лише 16%, що на 4% менше, ніж у минулому опитуванні.

Кількість прихильників мирних переговорів збільшилася з 48% до 51%. Проти завершення війни дипломатичним шляхом виступили 38%. А в березні показник людей, що підтримують продовження бойових дій, був 42%.

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Майбутній контрнаступ Збройних сил України турбує 62% респондентів. Зворотної позиції дотримується приблизно третина. Схожа ситуація і з поставками західної зброї для ЗСУ. Цей факт турбує 77% респондентів, і лише 19% не переживають через допомогу партнерів Києва.

Понад половину опитаних (52%) думають, що основні труднощі у зв'язку з розв'язаною Росією війною попереду. На думку ще 27%, вони вже настали. І лише 10% вважають, що найгірше позаду.

Опитування відбулося з 20 по 26 квітня серед 1623 осіб. Дослідження проводилося вдома у респондентів шляхом відповіді на кожне питання. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Останні опитування, пов'язані з війною в Україні

Американський інститут дослідження в кінці квітня опублікував дані про підтримку Кремля. Респонденти були зі 137 країн і регіонів. Серед опитаних 52% повідомили, що не схвалюють керівництво РФ. Ставлення до держави-агресора погіршилося навіть у тих державах, лідери яких публічно не засудили війну.

В Україні станом на початок квітня лише 2% населення позитивно ставилися до росіян, а 77% — негативно.

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