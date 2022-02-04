Його притягнули до дисциплінарної відповідальності.

В Іркутську вчитель ОБЖ обматюкав і вдарив учня на уроці.

Про це пише "Іркутськ Сьогодні".

Інцидент стався ще в січні 2021 року, але відео в соцмережах опублікували тільки зараз. На ньому можна побачити, як учитель нецензурно лається в бік хлопчика, а потім дає йому запотиличник.

"Буде боляче! Я тебе попереджав?"- кричить він.

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Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

Уповноважений з прав дитини в області Тетяна Афанасьєва розповіла, що інцидент стався на уроці праці. Адміністрація школи провела службову перевірку, а вчителя притягнули до дисциплінарної відповідальності. Також проводять перевірку співробітники поліції і прокуратури.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що місія росіян полягає в зміцненні і розвитку "багатогранного російського миру".

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