У Тюмені (Росія) чоловік через балкон заліз до сусідок і побив їх.
Відео інциденту, яке зняла одна з учасниць бійки, опублікував Telegram-канал Life Shot.
За їхніми даними, чоловікові не сподобалося те, як дівчата відзначали заручини. Він висловив все, що думає про дівчат, і пішов назад через балкон.
Увага! Відео містить нецензурну лексику і сцени насильства!!!
"Закрили єб*****ки, на**й... виб'ю усіх, на**й. Спати! Всім, бл***, спати! Заснули, на**й, мр**і!" - агресивно кричав чоловік.
Дівчина, яка знімала відео, заявила, що сусід побив її та всіх інших дівчат.
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