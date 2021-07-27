Чоловікові не сподобалося свято у дівчат / скріншот з відео

У Тюмені (Росія) чоловік через балкон заліз до сусідок і побив їх.

Відео інциденту, яке зняла одна з учасниць бійки, опублікував Telegram-канал Life Shot.

За їхніми даними, чоловікові не сподобалося те, як дівчата відзначали заручини. Він висловив все, що думає про дівчат, і пішов назад через балкон.

Увага! Відео містить нецензурну лексику і сцени насильства!!!

"Закрили єб*****ки, на**й... виб'ю усіх, на**й. Спати! Всім, бл***, спати! Заснули, на**й, мр**і!" - агресивно кричав чоловік.

Побита дівчина / скріншот з відео

Дівчина, яка знімала відео, заявила, що сусід побив її та всіх інших дівчат.

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Автор: Денис Прядко