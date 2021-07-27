"Заснули, на**й!": чоловік у футболці з написом Russia заліз через балкон до сусідок і всіх їх побив (відео 18+)

Він висловив все, що думає про дівчат, які відзначали заручини, і пішов назад через балкон.

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