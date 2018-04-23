У Польщі "Ісус Христос" висотою понад 30 метрів почав роздавати інтернет (фото)

На одній з найвідоміших польських статуй виявили десятки передавачів інтернет-сигналу.

У польському Свебодзіні інтернет роздають з пам’ятника Ісусу Христу.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на польське видання «WP.finanse».

Десятки передавачів заховані у 3-метровому вінці 33-метрової статуї Христа Царя. Як стверджують журналісти веб-сайту Fakt, встановлення передавачів інтернет-сигналу на пам’ятнику було ідеєю парафіяльного священика.

Наявність передавачів перевірили та зафіксували за допомогою дрону. Це виявив один із співробітників місцевого інтернет-провайдера. Представники компанії пояснюють, що все робиться на законних підставах. Проте деталі договору були в таємниці.

Читайте також"Пальми", що роздають Wi-Fi встановили в Дубаї

Парафія, яка стежить за пам’ятником, не коментує цього питання.

Зазначимо, фігуру Христа з розпростертими руками, розташовану на пагорбі висотою в 16,5 метрів, видно всім проїжджаючим по трасі у бік Свебодзіна. Висота статуї - 33 метри - символізує роки життя Христа, ще три метри займає величезна корона. Ширина розпростертих рук - 25 метрів, вага пам'ятника - близько 440 тонн. Вона на шість метрів більша знаменитої статуї Христа в Ріо-де-Жанейро.