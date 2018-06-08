На Марсі виявили органічні молекули метану

Вчені NASA вважають, що саме ця знахідка може бути доказом існування життя на Червоній планеті.

Марсохід Curiosity виявив у гірських породах Марса молекули органічних сполук невідомого походження.

Молекули були знайдені в зразках породи, вік яких перевищує 3 млрд років, повідомляється на сайті NASA, передає РБК.

Як передає dt.ua з посиланням на Reuters, вчені NASA вважають, що саме ця знахідка може бути доказом існування життя на Червоній планеті; на Землі частину цього газу виробляють мікроорганізми. Метан був виявлений на дні пересохлого озера, в осадових породах віком близько трьох мільярдів років.

Марсохід пробурив верхні п'ять сантиметрів скелі для того, щоб зібрати матеріал і передати матеріал на аналіз. Концентрація органічного вуглецю в зразках у 100 разів більша, ніж у зразках, які раніше знаходили на поверхні Марса.

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"Враховуючи присутність органіки на його дні (мова йде про дно кратера Гейл, де 3,5 млрд років тому, швидше за все, знаходилося озеро, - ред.), тепер питання про існування марсіанського життя стало ще актуальнішим", - заявляє планетолог з університету Утрехта Інге Кейт.

Також з'ясувалося, що під час марсіанського літа рівень метану вищий, ніж взимку, і концентрація газу в атмосфері змінюється від сезону до сезону.

На думку вчених, газ утворюється в нижніх шарах марсіанського ґрунту. Цілком імовірно, що він з'явився на Марсі в результаті діяльності мікробів або ж геотермальних процесів. Скептики, однак, стверджують, що метан привезли з Землі.

"Марс говорить нам дотримуватися курсу та продовжувати шукати ознаки життя", - заявив Томас Цурбухен, заступник адміністратора наукової місії NASA. Він також висловив упевненість в тому, що в ході операцій на червоній планеті будуть нові "захоплюючі дух відкриття".

Проте поки говорити про ознаки життя на планеті рано, вважає провідний науковий співробітник дослідницької програми NASA під назвою "Марс".

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені почали експеримент спрямований на вирішення однієї з найзагадковіших таємниць астрономії: походження метану на Марсі.