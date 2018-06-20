У Данії штучний інтелект навчили швидко діагностувати серцевий напад по телефону – Bloomberg

Машина може допомогти медикам оперативніше надати необхідну допомогу і врятувати життя.

В Копенгагені після гучного гуркоту жінка знаходить в сусідній кімнаті свого батька, який нерухомо лежить на підлозі. Вона швидко телефонує на гарячу лінію данської служби охорони здоров’я. На її дзвінок відповідає людина, але комп’ютер підслуховує. Поки оператор задає низку питань про вік пацієнта, його фізичний стан і чим він займався, коли впав, машина швидко визначає, чи зупинилося серце чоловіка і подає відповідний сигнал, пише Bloomberg.

«У диспетчерів надзвичайно важка робота. Це програмне забезпечення допоможе їм рятувати життя», - сказав Адреас Клів Логманн, співзасновник компанії Corti SA, яка займається розробкою штучного інтелекту.

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Медичний продукт компанії використовує алгоритми машинного самонавчання для аналізу слів, якими люди описують інцидент, тон голосу і навіть шуми на фоні. Завдяки цим даним програма правильно визначає серцевий напад у 93% випадків, в той час як диспетчери можуть похвалитися точність на рівні 73%. Про це свідчать дані дослідження, яке провели Університет Копенгагена, Данський національний інститут охорони здоров’я і служба з надзвичайних ситуацій Копенгагена. Штучний інтелект ставить діагноз всього за 48 секунд. Це більш ніж на півхвилини швидше, ніж люди. А от помилок живі диспетчери і машина допускаються однаково. Дослідження показало, що у 2% випадків комп’ютер і диспетчери робили висновок, що у пацієнта серцевих напад, хоча це насправді було не так.

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Швидше діагностування дозволяє своєчасно проінструктувати людину на іншому кінці дроту, як правильно провести серцево-легеневу реанімацію чи як «запустити» серце за допомогою дефібрилятора, якщо він є. Це може зіграти важливу роль, коли пацієнт на межі життя і смерті. Данські дослідження виявили, що рівень виживання потроюється, якщо диспетчери правильно визначають серцевий напад під час дзвінка.

Bloomberg пише, що штучний інтелект Corti почнуть випробовувати ще в п’яти країнах Євросоюзу спільно з Європейською асоціацією надзвичайних ситуацій. Крім того, данською системою збираються скористатися служби з надзвичайних ситуацій в американському Сіеттлі, в Сінгапурі і на Тайвані.