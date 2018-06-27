SpaceX провела аварійне "спасіння" людей з падаючого космічного корабля (відео)

SpaceX випробувала систему гальмування падаючої капсули.

На території військового аеродрому Naval Air Facility під Ель-Сентро на півдні штату Каліфорнія приватна космічна компанія SpaceX провела випробування парашутної системи на Crew Dragon – жилої капсулі розроблюваного їй космічного корабля.

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Відеоролики опубліковані в Instagram компанії. Це 16-й тест аварійно-рятувальної системи Crew Dragon (він же Dragon-2).

Інженери з'ясовували, наскільки успішним буде гальмування падаючої капсули, якщо при запуску ракети вже на невеликій висоті станеться аварія і доведеться в екстреному порядку катапультувати корабель і розкривати парашути.